Cette fille qui étudie aux feux de circulation rend Internet émouvant

Enfant, nous avons tous appris qu’étudier dur nous mènerait au succès. Dès l’instant où nous entrons dans les locaux de l’école, ce mantra est martelé dans nos esprits. Cependant, la vie n’est pas toujours juste pour tout le monde. Alors que les enfants de familles aisées peuvent être admis dans des écoles renommées et étudier sous la direction des meilleurs professeurs, dans le luxe de leur maison, les pauvres peinent même à trouver une pièce bien éclairée. Ces enfants, avec juste leur forte détermination et leur volonté, se battent contre vents et marées pour gravir les échelons du succès.

Montrant la véritable représentation de la lutte, une page Instagram nommée Stutes Zone 987 a publié une vidéo inspirante d’une fille d’un milieu pas si aisé étudiant sous les lampadaires sur le trottoir. La vidéo est devenue virale en un rien de temps et pour toutes les bonnes raisons. “Aaj ki sabse acchi vidéo”, lit la légende.

Le clip désormais viral, apparemment tourné dans un véhicule en mouvement, montre une écolière assise sur le trottoir. On peut la voir griffonner quelque chose dans son carnet, sous les lampadaires. Sa concentration est inébranlable même avec tout le tumulte des véhicules dans les rues. La fille studieuse ne lève même pas les yeux de son carnet, absorbée par son travail. Indépendamment des circonstances difficiles que la vie lui a imposées, la jeune fille semble insouciante, ne laissant aucun obstacle se dresser sur elle pour l’empêcher d’étudier.

Top showsha vidéo

Le court clip a déclenché de nombreuses réactions de la part des internautes qui ont loué ses efforts au milieu de tous les tracas. “Sach mei, sabse acchi vidéo. Jinke paas nahi hai, wahi kadar karna jante hai », a noté un utilisateur. « Ces enfants qui travaillent dur se rendent fiers d’eux-mêmes et du pays en allant de l’avant. Très fier de toi », a félicité un deuxième individu. « Que Dieu vous bénisse », a félicité un autre.

Jusqu’à présent, la vidéo a recueilli plus de 66,7 000 vues et reçu plus de 5 000 likes sur Instagram. Cette vidéo vous a-t-elle inspiré à être reconnaissant pour ce que vous avez ?

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici