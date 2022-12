Cette fille française a recréé la magie de Mera Dil Ye Pukare et Internet l’adore

Les médias sociaux sont en effervescence avec la vidéo virale d’une femme pakistanaise Ayesha, dansant sur la version remixée de Mera Dil Ye Pukare de feu Lata Mangeshkar lors d’un mariage. Ayesha est devenue une sensation du jour au lendemain avec sa danse phénoménale. La chanson a également commencé à être tendance. Récemment, une autre fille de France nommée Raena a fait correspondre les étapes de cette “chanson super tendance”. La meilleure chose à propos de ses mouvements de danse est qu’elle a reproduit les pas exacts effectués par Ayesha. Elle a écrit dans la légende : « Danser sur cette chanson super tendance….@oyee_ayesha ; Suivez-moi @raena_rockstar si vous êtes nouveau sur cette page ».

Les utilisateurs des médias sociaux ont adoré la vidéo et ont suscité une foule de réactions intéressantes. Les utilisateurs ont informé Raena qu’Ayesha avait partagé sa performance de danse dans la section histoire d’Instagram. L’histoire n’est pas disponible actuellement. Un autre utilisateur a appelé Raena une petite princesse et a écrit qu’elle avait donné un spectacle de danse phénoménal sur une route flottante à Paris (France).

Une troisième utilisatrice a écrit qu’elle avait fait un travail brillant, mais qu’elle aurait pu le faire d’une manière légèrement meilleure. Raena a pris cette critique positivement et a remercié l’utilisateur. Certains utilisateurs l’ont également applaudie et ont écrit que sa performance était de premier ordre par rapport à Ayesha. L’un d’eux a exigé que Raena propose une deuxième partie de cette vidéo.

La bobine a été partagée le 5 décembre et a recueilli plus de 5 00 000 vues.

Outre cette performance, de nombreux autres utilisateurs ont également proposé leurs interprétations du numéro viral remixé par Dj Usman Bhatti. L’influenceur tanzanien populaire Kili Paul et sa sœur Neema Paul ont donné une performance fabuleuse sur cette chanson.

La grâce et la classe avec lesquelles ce duo frère-sœur effectuait chacun de leurs pas étaient un régal à regarder. La bobine Instagram dans laquelle ils ont donné cette performance a recueilli plus de 31 00 000 vues et plus.

La célèbre maquilleuse Neha Adhvik Mahajan et d’autres utilisateurs ont applaudi ce spectacle de danse.

