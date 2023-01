Cette fille effectuant une cascade risquée sur son vélo est un incontournable

Certaines personnes se livrent à des cascades comme faire du vélo sur une roue ou marcher sur la corde pour montrer leur bravoure et leur courage. Même une petite erreur lors de ces représentations peut avoir un impact significatif et potentiellement mortel. Il faut éviter de tenter ces exploits sans une formation et une supervision appropriées. Une vidéo récente d’une fille indienne exécutant une cascade risquée est devenue virale. On peut la voir utiliser une corde à sauter en faisant du vélo. Sa cascade fait un énorme bruit sur Internet. Dans le clip viral, on peut voir une fille faire du vélo et sauter sur une corde à sauter en même temps. L’année ‘2023’ peut être vue cousue sur ses vêtements.

Cette vidéo a été partagée avec une légende qui se lit comme suit : “Charo taraf hai 2023 ke charche et sauter kaisi lagi”. Plusieurs utilisateurs des médias sociaux ont partagé leurs réactions à la vidéo. Un utilisateur a écrit: “Assurez-vous d’être en sécurité car c’est aussi dangereux”. Un autre utilisateur a commenté : « Des performances exceptionnelles ». Un autre a commenté, “Excellent di tu es très mignon”.

Cette internaute intrigue souvent Internet avec son contenu exceptionnel. S’adressant à Instagram, elle a récemment partagé une vidéo dans laquelle on peut la voir danser en faisant du vélo. La vidéo a de nouveau pris d’assaut Instagram. Plusieurs utilisateurs ont inondé la section des commentaires avec des yeux amoureux et des emojis de feu.

