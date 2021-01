La gestion d’une infestation de moustiques peut être l’un des processus les plus faciles mais les plus longs, en particulier lorsqu’il existe un risque de maladies transmises par les moustiques telles que la dengue, le chikungunya et le virus zika.

Et même si les gens continuent à proposer des idées innovantes pour lutter contre la menace, un simple piratage d’une écloserie de moustiques unique en son genre faite de vieux pneus pour piéger les insectes et détruire ses œufs et ses larves a été une idée rentable. Une fillette de 9 ans du Kalpakkam du Tamil Nadu a travaillé sur le concept d’Ovillantas et mis au point un piège maison pour les insectes.

Pour fabriquer les Ovillantas, Indira a utilisé un vieux pneu de 13 pouces, 1 cintre, un tuyau en PVC de 1 pouce, de la colle silicone, un robinet à bille, de la colle PVC, du papier filtre et une bouteille remplie d’eau.

Afin de fabriquer de simples pièges à moustiques, il faut couper le pneu en deux sections et former un ovale avec une ouverture. Regardez la vidéo:

En créant un trou sous le tuyau une fois qu’il est coupé en deux, le tuyau en PVC est inséré à l’intérieur et collé avec de la colle. Sur l’extrémité ouverte du tuyau, elle a attaché une valve à bille et a versé de l’eau à l’intérieur des structures du pneu et a également collé du papier filtre des deux côtés, qui fonctionnent comme des pistes d’atterrissage pour les insectes qui voient l’eau et descendent pour y pondre leurs œufs. Les larves de moustiques flottent également sur l’eau.

La structure peut être suspendue aux murs ou dans les jardins n’importe où à l’intérieur ou à l’extérieur des maisons et dans 2-3 jours, une fois que les insectes y sont coincés, le robinet à tournant sphérique peut être utilisé pour évacuer l’eau de la surface et les insectes et leurs œufs détruit à l’aide d’une solution chlorée.

Les pièges Ovillanta ne sont pas un concept inconnu, en particulier dans les villages du Mexique. Le mot vient en fait de la combinaison de deux mots, du mot latin ovi pour l’oeuf et l’espagnol Llanta

Le concept du ovillantas a été développé presque par accident par un certain Gérard Ulíbarri, professeur de chimie à l’Université Laurentienne en Ontario, Canada. Ulíbarri a développé l’idée des pièges à pneus lorsqu’il avait travaillé sur un projet impliquant des pièges à moustiques pour lutter contre le virus du Nil occidental, qui a éclaté dans certaines parties des États-Unis et du Canada dans les années 2000. Les chercheurs affirment qu’Ollivantas peut détruire jusqu’à 7 fois plus de moustiques que les autres pièges à insectes et est également efficace pour réduire l’utilisation de pesticides et d’autres répulsifs chimiques.