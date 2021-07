Cette fille court dans la direction opposée après avoir reçu le bâton pendant la course de relais

Une vidéo qui vous fera sourire devient virale sur Internet. L’adorable clip a été partagé par Susanta Nanda, responsable des services forestiers indiens. La vidéo a apparemment été enregistrée lors d’un événement sportif dans les collines. Le contenu désormais viral s’ouvre aux enfants qui courent dans le cadre d’une course de relais.

Dans cette course, le coureur doit passer un bâton ou un bâton à son membre de l’équipe après avoir terminé son tour. Les participants au tour 1 de la course font tout comme prévu. Cependant, l’un des participants au tour 2 qui était vêtu d’un T-shirt rouge a mal compris le sens de la course. Au lieu de courir vers l’avant, elle s’est dirigée vers le côté opposé. En voyant cela, les organisateurs de la course ont couru derrière la petite fille pour l’arrêter mais elle courait avec une telle conviction qu’elle n’a pas regardé en arrière jusqu’à la fin de la vidéo.

En arrière-plan de la vidéo, les personnes présentes pour encourager les enfants ont été entendues en train de rire aux éclats de la série d’événements. En partageant le clip, Susanta a écrit: « L’innocence est une sorte de folie. » Jusqu’à présent, la vidéo a franchi le cap des 24 000 vues et a reçu beaucoup d’amour de la part des internautes. De nombreuses personnes ont également partagé leurs expériences personnelles de courses de relais dans les commentaires.

Une personne a écrit comment, enfant, il avait pris un café au milieu de la course, puis n’avait pas pris la peine de terminer la course et était revenu vers son père.

😄😄 Cette chose s’était produite avec moi aussi. J’ai pris le caramel à mi-chemin et je suis revenu vers mon père, au lieu d’aller vers la ligne d’arrivée. J’ai pensé pourquoi aller de l’avant alors que j’avais déjà le caramel. — Sanghamitra 🇮🇳 (@Sanghamitra_19) 18 juillet 2021

Une autre personne a estimé que l’enfant n’avait pas tort techniquement car la distance reste la même, qu’elle soit parcourue dans le sens des aiguilles d’une montre ou dans le sens inverse.

C’est vraiment bien et la même chose. La circonférence du cercle est la même dans le sens horaire ou antihoraire. Ce sont les adultes ici qui ne peuvent pas voir – Vishnoo Rath (@RathVishnoo) 19 juillet 2021

Jusqu’à présent, la vidéo a été retweetée plus de 400 fois et a été aimée par plus de 2,7 000 utilisateurs.

