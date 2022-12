Cette fille australienne de 4 ans est restée coincée dans une machine à griffes, voici ce qui s’est passé ensuite

Les enfants se retrouvent souvent dans le pétrin, surtout ceux qui sont têtus. Quelque chose de similaire s’est produit avec Poppy, une fille australienne de 4 ans. Elle voulait tellement un nounours qu’elle a tenté de le voler à la machine à griffes. Ce qui s’est passé ensuite a enseigné à Poppy une leçon de vie. Le casse a terriblement mal tourné alors qu’elle s’est retrouvée coincée à l’intérieur de la machine à griffes. La jeune fille est entrée dans la grue par une ouverture dans la boîte en verre. Cependant, elle ne pouvait pas s’échapper de la même ouverture.

Lors de vacances en famille dans le Queensland, Poppy Pearson et ses sœurs Savannah et Ivy étaient dans un pub d’une Airline Beach. À la demande de sa sœur jumelle, Poppy partit en mission pour obtenir un ours en peluche au distributeur automatique. Sa cascade a laissé son père sous le choc tandis que sa mère ne pouvait s’empêcher de rire. Tout en interagissant avec le portail d’informations 7NEWS Australia, Melanie Pike a déclaré: “Mon partenaire a été choqué, mais j’ai juste commencé à rire.”

Lorsque Poppy est restée coincée dans le distributeur automatique, ses sœurs ont couru vers leurs parents pour les informer de ce qui s’était passé. “Les filles jouaient dehors et la minute suivante, mes filles jumelles ont couru à l’intérieur et ont dit” maman, Poppy est coincée dans le distributeur automatique “”, a déclaré Pike.

L’une des sœurs de Poppy a brisé ses sœurs après l’avoir vue coincée dans la machine à griffes pendant ce temps, l’autre lui a dit de prendre quelques peluches.

Ensuite, un plan de sauvetage pour Poppy a été élaboré. Le père de Poppy a réussi à la sauver en lui disant quoi faire. Il la fit asseoir dans la machine et la tira doucement hors d’où elle était entrée.

Poppy avait volé deux peluches que Mélanie a fait rendre au personnel du bar. Après tout, Poppy a promis à sa mère qu’elle ne volerait plus jamais.

