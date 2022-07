Cette ferme de Hong Kong utilise du poisson et des lumières bleues pour faire pousser du basilic de la taille de votre visage

CNN

Hong Kong a plus de gratte-ciel que n’importe quelle autre ville, il n’est donc pas surprenant que seulement 0,6 % de ses terres soient cultivées. La ville produit actuellement moins de 2 % des légumes frais qui y sont consommés, mais une startup agrotech veut changer cela.

Dans un entrepôt industriel de 20 000 pieds carrés dans le district de Tai Po à Hong Kong, Farm66 fait pousser des plantes sur des étagères empilées sous des lumières LED. Protégée des parasites et de la pollution, cette ferme intérieure n’utilise pas de sol et un minimum d’eau, explique Gordon Tam, co-fondateur et PDG de Farm66. De plus, l’environnement contrôlé permet à l’entreprise de diriger la forme et la taille des plantes.

En utilisant efficacement l’espace limité, les fermes intérieures dans les zones urbaines pourraient aider à réduire les émissions de carbone liées aux transports et à améliorer la sécurité alimentaire dans les villes qui dépendent des importations, dit Tam – un problème qui a été mis en lumière lorsque les rayons des supermarchés se sont vidés pendant la pandémie .

Jusqu’à présent, la société a levé plus de 4 millions de dollars en financement de série A, a déclaré Tam, avec des bailleurs de fonds tels que le Alibaba Entrepreneurs Fund et l’accélérateur de démarrage ParticleX.

Maintenant, Tam cherche à augmenter la production de sa technologie agricole intelligente, ainsi qu’à explorer des moyens de faire pousser des cultures dans des environnements extrêmes, y compris l’espace extra-atmosphérique.

Fondée en 2013, Farm66 a été l’un des premiers pionniers de l’agriculture verticale.

Dans son système aquaponique breveté, les aquariums sont placés sous des étagères remplies d’herbes vertes à feuilles et de légumes. Les plantes filtrent l’eau pour les carpes qui vivent dans les réservoirs, et les poissons sont nourris avec les restes – des légumes imparfaits qui ne peuvent pas être vendus. Les déchets de poisson fournissent un engrais naturel pour les plantes, ce qui différencie le système de Farm 66 des systèmes hydroponiques, qui utilisent généralement des engrais chimiques, explique Tam.

Des capteurs intelligents surveillent les conditions environnementales, y compris la température et l’humidité, et les LED qui éclairent les étagères utilisent différentes longueurs d’onde lumineuses pour contrôler la croissance des plantes.

“Une lumière bleue peut augmenter la taille de la feuille”, explique Tam. “Le rouge (lumière) rend la feuille plus petite, mais la tige sera plus haute.”

Pour certaines plantes, comme la laitue, une grande feuille est souhaitable, tandis que pour les tomates ou les fraises, des feuilles plus petites aident à diriger plus d’énergie et de nutriments dans le fruit, dit Tam. L’entreprise a expérimenté différentes conditions de croissance pour produire une variété de tailles de plantes, y compris un lot de basilic avec des feuilles si grandes qu’elles pourraient couvrir le visage d’une personne.

Le secteur agricole de Hong Kong n’a pas toujours été aussi petit, explique Lam Hon-ming, professeur de sciences de la vie à l’Université chinoise de Hong Kong.

Dans les années 1960, plus de 25 % des terres de Hong Kong étaient cultivées pour le riz, les fruits et les légumes, et jusqu’aux années 1970, le territoire produisait environ 50 % de sa propre nourriture, explique Lam. Mais à mesure que la ville grandissait, le développement urbain a déplacé les terres agricoles et les faibles revenus saisonniers de l’agriculture ont découragé davantage la production alimentaire locale, ajoute-t-il.

Des fermes intérieures verticales pourraient résoudre ces problèmes. En contrôlant l’environnement, les agriculteurs pourraient faire pousser des plantes plus rapidement et augmenter le nombre de récoltes, dit Lam.

Il cite des villes de taille similaire avec un espace limité comme Singapour – qui a produit 14% de ses légumes frais en 2019 – pour démontrer ce que Hong Kong pourrait faire si elle adoptait des systèmes agricoles verticaux. D’autres startups de la ville recherchent également des solutions agricoles peu encombrantes: Grow Green, fondée en 2016, a développé des systèmes de plantation hydroponiques intelligents pour les jardiniers amateurs, et Farmacy, fondée en 2018, fournit des «fermes mobiles» de type réfrigérateur aux magasins locaux et Restaurants.

Et si Hong Kong manque d’espace, elle compte un nombre croissant d’entrepôts industriels vacants, avec plus d’un million de mètres carrés inutilisés en 2020, selon les rapports du gouvernement. Ces entrepôts seraient « idéaux » pour les fermes verticales, dit Lam.

Farm66 fonctionne actuellement à moins de 30 % de sa capacité, produisant environ deux tonnes de légumes par mois, qu’elle fournit à une poignée de supermarchés et d’hôtels, explique Tam.

Les coûts d’installation élevés des fermes verticales intérieures constituent toujours un obstacle, dit-il, ce qui rend difficile la réalisation de bénéfices. Tam a refusé de partager les revenus de l’entreprise, mais a déclaré que moins d’un tiers provenait des ventes de légumes. Au lieu de cela, l’entreprise se concentre sur la recherche et l’innovation et développe des moyens de rendre l’agriculture en intérieur plus abordable.

La société a développé des prototypes de robots pour aider à automatiser des tâches telles que la récolte et la plantation, qui, selon Tam, entreront en production de masse plus tard cette année. En établissant des partenariats avec des usines en Chine continentale pour fabriquer les robots à grande échelle, Tam pense qu’il peut réduire les coûts pour les futurs agriculteurs urbains.

Parmi les autres innovations de Farm66, citons les mini-fermes pour les maisons, les écoles et les entreprises, qui disposent de capteurs pour surveiller et automatiser l’entretien des plantes.

Mais la vision la plus audacieuse de Tam est un véritable coup de lune. Il a conçu le Future Green Tunnel, un système hydroponique rotatif conceptuel pour les environnements sans gravité, et adapte la technologie de l’agriculture intérieure pour faire pousser des plantes dans l’espace.

Que ce soit sur Terre ou dans l’espace, Tam espère que l’agriculture en intérieur prospérera et produira «des légumes sûrs et de haute qualité pour notre prochaine génération».