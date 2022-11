Cette femme, qui est partie seule en lune de miel, rappelle à Internet la reine de Kangana Ranaut

On tombe souvent sur des histoires aussi bonnes qu’un film. Les événements de la vie de certaines personnes sont si intéressants que nous sommes émerveillés lorsque nous en entendons parler. Certains d’entre eux ont l’impression qu’ils peuvent être documentés dans un film. Une telle histoire de Lacey, qui était fiancée à un homme mais qui est partie seule en lune de miel après que son homme l’ait quittée, a fait surface sur Internet.

La femme était en couple avec son partenaire depuis 5 ans et s’est même fiancée. Ils allaient bientôt se marier et tous les préparatifs étaient en place. Mais tout a pris fin lorsque le fiancé a rompu avec la femme et est parti un jour avant le mariage. Le futur mari a abandonné sa fiancée car il pensait qu’il ne l’aimait plus.

Cela a brisé le cœur de la femme. Cependant, pour surmonter la douleur de son fiancé qui l’a abandonnée, la femme est partie seule en lune de miel. Toutes ses réservations ont été faites à l’avance car le mariage devait avoir lieu.

La femme, dont le nom d’utilisateur Tik Tok est @laciiigeesrna, a partagé sa version de l’histoire sur les réseaux sociaux. Lacey est maintenant dans une nouvelle relation et elle a également déclaré que son nouveau petit ami la traitait comme une reine. Elle a remercié son ancien fiancé de l’avoir quittée un jour avant le mariage afin qu’elle puisse vivre l’expérience du voyage en solo.

L’histoire de Lacey ressemble beaucoup au film à succès Queen de Kangana Ranaut où même elle part seule en voyage après que son fiancé ait rompu avec elle un jour avant leur mariage. Même elle finit par remercier son fiancé comme Lacey l’a fait et les étranges similitudes rendent l’histoire de Lacey aussi digne que celle d’un film.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici