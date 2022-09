Cette femme qui a du mal à faire le plein de sa voiture, c’est nous tous un mauvais jour

Alors que nous sommes habitués à être servis par des préposés à la station-service qui font le plein de nos véhicules, les choses sont un peu différentes à l’ouest. Il s’agit principalement de libre-service là-bas et les stations-service ne vous fournissent pas de participant pour faire le travail à votre place. Vous insérez de l’argent dans la machine et remplissez votre véhicule à l’aide du tuyau. Bien que cela puisse sembler intimidant pour quelqu’un qui ne l’a jamais fait, ce n’est pas sorcier et c’est assez simple. Cependant, tout le monde n’est pas équipé pour résoudre des problèmes simples et une vidéo virale montrant une femme à bout de nerfs pour faire le plein de son véhicule fait rire Internet.

Tout ce que la femme avait à faire était de garer le véhicule à une distance appropriée de la machine de ravitaillement. Cependant, elle s’est trompée et a continué à se débattre avec le tuyau pendant près d’un quart de la durée de la vidéo, car le tuyau n’était tout simplement pas assez long pour atteindre le réservoir de carburant du véhicule. Regardez la vidéo hilarante partagée par la poignée Twitter Clown World.

Cependant, si vous pensez que l’hilarité s’est arrêtée là, vous vous trompez. Les malheurs de la femme semblaient sans limites car elle s’est retrouvée dans une autre soupe lorsqu’elle a tourbillonné autour de la machine et a garé la voiture à la distance appropriée. Mais cette fois, le réservoir de carburant se trouvait de l’autre côté de la voiture, à l’opposé de la machine.

À ce stade, nous savons que vous n’êtes probablement pas en mesure de contrôler votre rire, mais si vous parvenez à atteindre la fin de la vidéo, il est satisfaisant de savoir qu’après des minutes de rien de moins qu’une bataille, elle parvient enfin à se ravitailler. auto. La vidéo était probablement une séquence de vidéosurveillance d’une caméra à la station-service. Nous espérons que cela vous donnera votre dose quotidienne de rire.

