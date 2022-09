Cette femme ne savait pas qu’elle sortait avec le criminel le plus recherché du Royaume-Uni

Une femme britannique s’est souvenue de son cauchemar de rencontres avec un homme qui, selon elle, n’était pas un criminel recherché. La femme, Stella Paris, avait rencontré pour la première fois son ex-petit ami Guest More dans un club de strip-tease à Malte en 2012, a rapporté The Mirror. Cela faisait neuf ans que More avait assassiné un homme du nom de Brian Waters, en 2003. Et était en fuite sous le couvert d’Andrew Lamb.

Paris et More se sont rapprochés et ont finalement emménagé ensemble. Pour Paris, More est apparu comme un homme d’affaires avisé et un penseur positif, avec une attitude visionnaire pour gagner de l’argent.

Cependant, elle a rapidement commencé à remarquer les signes de quelque chose qui n’allait pas. D’autres ont commencé à faire des cauchemars fréquents et sont finalement devenus extrêmement contrôlants. Il lui a interdit de prendre des photos ou d’utiliser les réseaux sociaux. Paris mentionne également comment il avait l’habitude de se couvrir le visage en public avec ses cheveux.

Cela l’a d’abord amenée à penser que More était peut-être gênée d’être une strip-teaseuse.

Cependant, alors que More devenait violent envers Paris, elle a rompu avec lui en 2013 et a déménagé à Londres, au Royaume-Uni. Six ans plus tard, lorsqu’elle a découvert la véritable identité de son ex-petit ami à travers un article de journal, le choc était un euphémisme.

“Il m’a fallu une année entière pour assimiler le fait que j’avais vécu, mangé et couché avec quelqu’un dont je ne connaissais pas le vrai nom et les antécédents”, a déclaré Paris.

L’incident a laissé Paris douter des gens et elle a eu du mal à faire confiance à qui que ce soit ou à croire leur identité.

More avait commis le meurtre pour une dette de drogue de 20 000 £. Il a torturé la victime pendant plus de quatre heures, le laissant avec de multiples blessures, notamment un cœur meurtri, des côtes fracturées et des saignements au cerveau. Pendant ce temps, les enfants de la victime ont été forcés de le regarder mourir.

Près de 16 ans après l’incident, Guest More a finalement été arrêté par Interpol en 2019 et purge actuellement une peine à perpétuité, avec une peine minimale de 24 ans.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici