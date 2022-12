Cette femme ne peut physiquement pas quitter son sous-sol. Le marché locatif de Calgary lui offre peu d’options

La plupart du temps, Terry Goss est coincée dans sa suite au sous-sol parce qu’elle ne peut pas monter les escaliers.

Un accident de voiture il y a 24 ans, associé à une opération du dos qui s’est déroulée de côté, l’a laissée avec une mobilité réduite.

Elle a de beaux jours, quand la main courante suffit pour sortir. Mais les mauvais jours, elle ne peut pas vérifier la boîte aux lettres, aller chercher des médicaments à la pharmacie ou même se faire livrer de la nourriture à sa porte, tout cela à cause des escaliers.

“Mon cœur se serre à chaque fois que je ne peux pas monter les escaliers”, a déclaré Goss, 55 ans, qui vit seule avec son chat, Charlie, à Forest Lawn. “Je suis prisonnier dans ma propre maison.”

Goss est à la recherche de logements accessibles depuis des années. Mais une grave pénurie locale de logements abordables et accessibles signifie qu’elle n’a rien pu trouver dans son budget.

Et elle sait qu’elle n’est pas seule. Des amis qui vivent dans la rue sont également coincés dans leur sous-sol à cause des escaliers. Un autre ami proche quitte rarement sa maison pour la même raison.

Lorsque Goss a contacté CBC Calgary, nous avons découvert qu’il s’agissait en fait d’un problème répandu.

Dans une étude de faisabilité sur le logement l’année dernière, le fournisseur de logements local Accessible Housing a découvert que 46 000 personnes à Calgary vivent avec un handicap lié à la mobilité et sont éligibles à une aide au logement pour les personnes à faible revenu.

Mais il n’y a que 600 à 1 180 unités, réparties sur cinq fournisseurs de logements abordables, qui les accueillent.

Les autres vivent avec leur famille et leurs amis ou recherchent des logements sur le marché privé – se contentant souvent d’endroits qui ne répondent pas à leurs besoins de mobilité, ou ils cherchent un lit parmi les résidents âgés des établissements de soins continus de l’Alberta.

Recherche nécessaire sur le logement abordable et accessible

Marni Halwas, directrice du développement des fonds chez Accessible Housing, dit qu’ils ont fait l’étude parce qu’« il y a beaucoup d’informations sur le logement abordable…. L’élément manquant est qu’il n’y a pas beaucoup d’informations sur le logement accessible et abordable.

Les résultats?

“Il y a beaucoup de lacunes et il y a beaucoup de place pour l’amélioration.”

Halwas dit que c’est particulièrement vrai parce que le nombre de Calgariens qui ont des problèmes de mobilité et qui ont un faible revenu devrait passer à 80 000 d’ici 2041.

Les kitchenettes d’Inclusio sont conçues pour les personnes à mobilité réduite. (Logement accessible/Facebook)

En Alberta, le code provincial du bâtiment stipule que seulement 10 % des logements dans les immeubles résidentiels financés par le gouvernement doivent être accessibles. Mais elle dit que c’est une erreur parce qu’il en coûte moins d’argent pour construire des unités accessibles que pour les moderniser.

Selon le bureau du ministre des Affaires municipales, cette règle d’accessibilité du code du bâtiment a été établie dans les années 1970 et n’a pas été mise à jour depuis.

Le seul bâtiment dédié à Accessible Housing a pu construire — un Complexe de 45 unités appelé Inclusio – est très demandé.

“Nous fonctionnons généralement à pleine capacité. De temps en temps ici et là, il y a une ouverture, mais avec 45 suites dans une ville comme Calgary, ce n’est certainement pas suffisant”, a déclaré Halwas.

Vivre dans des établissements de soins continus

C’est un problème qui va au-delà de Calgary, dit Sam Mason, coordonnateur provincial de l’accessibilité chez Voices of Albertans with Disabilities. Mason dit que les Albertains qui ne sont pas en mesure de trouver un logement abordable et accessible choisissent parfois de vivre dans des établissements de soins de longue durée.

“Ils n’ont nulle part où aller où ils peuvent obtenir les soins à plein temps dont ils ont besoin”, a déclaré Mason.

Sam Mason est le coordonnateur provincial de l’accessibilité pour Voices of Albertans with Disabilities, qui opère à partir d’Edmonton. (Soumis par Sam Mason)

C’était presque le cas pour Teena Kingshott-Knight, qui vit à Edmonton. Elle a reçu un diagnostic de neurosarcoïdose il y a un an et demi et utilise un fauteuil roulant depuis.

“J’ai besoin de portes par lesquelles je peux passer. En ce moment, je dors actuellement dans ma salle à manger parce que je ne peux passer aucune des portes de la chambre”, a déclaré Kingshott-Knight.

Sa fille et des aides-soignants en visite l’aident à rester à la maison pour l’instant. Mais c’était proche.

“J’ai 53 ans et [the hospital staff were] va m’enfermer dans cet établissement. Si ce n’était pas pour ma fille, c’est là que je serais.”

En attendant un miracle de Noël

Quant à Goss, elle en apprend davantage sur les options de logement, grâce à des amis qui espèrent qu’elle pourra trouver de meilleures conditions de vie.

Elle a emménagé dans la suite du sous-sol en février, après trois mois de recherche d’une nouvelle maison. Elle vivait dans un appartement qu’elle aimait jusqu’à ce que son propriétaire augmente le loyer.

Lorsque CBC Calgary lui a rendu visite chez elle la semaine dernière, Goss n’avait pas quitté la maison depuis trois jours. Ce matin-là, dit-elle, elle n’a pas pu se doucher parce qu’elle ne pouvait pas lever la jambe dans la baignoire.

Goss dit que si jamais il y avait un incendie dans sa suite lors d’un de ses mauvais jours, “je serais cuit.”

À 55 ans, elle envisage un logement pour les personnes âgées, si une organisation peut allouer une suite au rez-de-chaussée, et dit qu’elle devrait avoir une réponse d’ici Noël.

Les jours où elle est coincée à la maison, Terry Goss se maintient en regardant ses émissions préférées, à savoir The Young and The Restless. (Karina Zapata/CBC)

“Oh, ce serait la meilleure chose qui puisse m’arriver. Plus de soucis de tomber ou de rester coincé au milieu des escaliers”, a déclaré Goss.

Plus important encore, elle dit que cela lui donnerait son indépendance.

Les jours où elle doit quitter la maison mais ne peut pas monter les escaliers toute seule, Goss dit qu’elle a d’excellents voisins à l’étage qui essaient de lui donner un coup de main. Ces mêmes voisins lui ont offert un lave-vaisselle pour qu’elle n’ait pas à se lever et à laver sa vaisselle.

Elle passe beaucoup de temps lovée sur son canapé avec son chat d’un an, Charlie, à profiter des décorations de Noël installées par ses petits-enfants.

Et elle dit qu’elle reste concentrée sur les leçons que sa grand-mère lui a enseignées – se réveiller chaque matin avec une attitude positive, se pousser jusqu’aux limites qu’elle a apprises au fil des ans et suivre les épisodes quotidiens de Les jeunes et les agités (la préférée de sa grand-mère).

“Je ne suis pas un lâcheur, alors je dois continuer à faire du camionnage.”

Trouver la maison

