Cette femme gagne 67 000 $ par an. Elle surfe sur le canapé jusqu’à ce qu’elle puisse trouver un logement abordable

Teresa Chhina aide les personnes vulnérables à trouver un logement abordable. Maintenant, elle a du mal à trouver quelque chose pour elle-même.

Chhina, 53 ans, est sans domicile depuis mars de cette année, lorsque son appartement de New Westminster, en Colombie-Britannique, a brûlé.

Depuis, elle dit avoir du mal à trouver un nouvel appartement pour elle, sa fille de 21 ans et leur chat de 13 ans.

Les trois vivent maintenant séparément avec sa fille à la recherche de son propre logement, le chat restant avec le fils de Chhina et Chhina recourant à dormir dans sa voiture ou à compter sur la gentillesse d’amis pour prêter leur canapé.

« Je gagne un peu moins de 70 000 $ par an, et je n’ai pas trouvé de logement… Je travaille à temps plein et nous sommes essentiellement sans abri », a déclaré Chhina, qui cherche un logement dans la région métropolitaine de Vancouver, de Vancouver même à North Vancouver et New Westminster plus à l’est.

« Je regarde tout ce qui est disponible… des studios, des appartements d’une chambre, voire de deux chambres que je ne pourrai jamais me permettre », a déclaré Chhina.

Alors que son ancien appartement coûtait 1 400 $ par mois, Chhina dit qu’elle a du mal à trouver un nouvel endroit même avec un budget plus important de 1 700 $ à 2 200 $.

Chhina dit que son revenu mensuel s’élève à 5 644,07 $. Mais après les impôts, les paiements de voiture, les frais de consolidation de dettes, les pénalités fiscales et les factures de carte de crédit, elle dispose d’environ 2 722 $ par mois pour le loyer et les dépenses personnelles.

Selon le derniers chiffres de Rentals.cale loyer moyen d’un appartement d’une chambre en Colombie-Britannique est supérieur à 2 200 $ et supérieur à 2 900 $ à Vancouver.

D’autres locataires ont également déclaré se sentir évincés de Vancouver et de la région métropolitaine de Vancouver en raison des coûts de location élevés. Karl Eaton, 55 ans, gagne environ 75 000 dollars par an, mais cherche désespérément un appartement de deux chambres abordable pour lui et son fils de 18 ans d’ici le 31 juillet.

Eaton et son fils ont vécu dans des appartements au sous-sol au cours des deux dernières années, mais ont dû déménager lorsque les propriétaires ont vendu la propriété ou ont emménagé leurs proches dans la suite.

« Personne n’a les moyens de payer un loyer »

En tant que spécialiste de l’intégration communautaire auprès de la province, Chhina aide les gens à trouver un logement abordable, ce qu’elle considère comme ironique compte tenu de sa situation actuelle.

« Mon travail consiste à sensibiliser les personnes les plus vulnérables de la province, mais je suis moi-même sans abri », a-t-elle déclaré, notant qu’elle n’était pas éligible à une aide financière ou au logement, car elle était considérée comme appartenant à la classe moyenne avec son niveau de revenu.

« Lorsque je postule pour des endroits que je [thought] Je pouvais me permettre de payer… J’ai souvent reçu des e-mails indiquant que c’était déjà pris… ou qu’il n’était plus disponible. »

Avec son salaire annuel de 67 000 $, Chhina dit qu’elle est inadmissible à BC Housinglogement subventionné d’une chambre en raison de la Limite de revenu de logement, qui est de 58 000 $ à Vancouver.

La limite est basée sur les chiffres de la Société canadienne d’hypothèques et de logement et représente le revenu brut du ménage pour l’admissibilité aux programmes de logement abordable dans différentes régions de la Colombie-Britannique.

Mais elle dit que BC Housing l’a placée sur la liste d’attente lorsqu’elle a postulé avec sa fille, qui est étudiante à l’UBC.

« Nous devrions supprimer le [Housing Income Limit] car, de nos jours, personne n’a les moyens de payer un loyer… Attendre cinq à dix ans [on the wait list] n’aide pas non plus. »

« Je ne sais pas quoi faire. J’ai épuisé toutes mes options en tendant la main à [co-operative housing]aux amis et collègues [looking for a roommate] et même tendu la main aux députés. Ma seule véritable option est de quitter la province », a déclaré Chhina, ajoutant qu’elle est dévouée à son travail et à ses clients, et qu’elle n’a pas l’intention de quitter la Colombie-Britannique de sitôt.

Teresa Chhina vivait avec sa fille de 21 ans et leur chat âgé payant 1 400 $ par mois pour un appartement qui a brûlé en mars. (Teresa Chhina)

Les municipalités doivent s’unir, dit l’avocat

Margareta Dovgal, membre du comité consultatif des locataires de la ville de Vancouver, affirme que Chhina n’est pas la seule à lutter contre le marché locatif actuel.

En tant que locataire à vie, Dovgal dit que sa famille a déménagé dans le Lower Mainland pour trouver un logement abordable.

« [My family was] progressivement repoussé de plus en plus vers les banlieues… ce n’est pas exactement une situation nouvelle. Beaucoup de gens ressentent cela depuis un certain temps », a-t-elle déclaré sur CBC La première éditionnotant que certaines préoccupations majeures incluent le manque d’offre de logements et la coordination municipale dans le Lower Mainland.

Dovgal dit que les municipalités doivent travailler ensemble pour aborder l’abordabilité et la disponibilité des logements alors que les gens qui se font payer hors de Vancouver commencent à se tourner vers les zones environnantes.

« Quiconque vit à Vancouver pourrait être à la recherche d’endroits à côté de Burnaby. Alors [all Lower Mainland municipalities] doivent coordonner cela beaucoup plus efficacement », a déclaré Dovgal.

Elle ajoute qu’il y a eu des changements positifs ces dernières années, les municipalités étant plus ouvertes à la modification des règles de zonage et à la densification.

« Je pense que le paysage politique l’a reconnu, mais il reste encore beaucoup à faire pour résoudre ce problème et s’assurer que tout le monde a un logement sûr et sécurisé », a déclaré Dovgal.