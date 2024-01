Cette femme du Texas peint certaines des œuvres d’art automobile les plus cool du monde

Artiste Shan Fannin se dit peintre de véhicules réalistes, un titre peu commun pour une passion peu commune. Pour expliquer ce qu’elle fait dans les termes les plus simples, Fannin peint des voitures, des motos, des trains et des avions avec tellement de réalisme qu’on jurerait que chacun est une photographie, à première vue.

Cependant, elle n’aime pas qualifier son travail de photoréalisme, car elle aime se salir, enduisant le fond des peintures avec ses paumes et ses doigts. Fannin dit que son art est composé à 90 pour cent de réalisme et à 10 pour cent d’abstrait. En tant qu’observateur occasionnel, les détails et les reflets de l’image du sujet passent au premier plan et au centre et l’arrière-plan disparaît.

Shan Fannin

Désormais reconnue internationalement et représentée dans des galeries à travers le pays (dont une à Londres, au Royaume-Uni), Fannin est devenue professionnelle en 2015. Elle a étudié l’art quand elle le pouvait, tâtant avec désinvolture de la craie, de la peinture et du dessin pendant la majeure partie de sa vie. Mais c’est lorsque son mari a acheté une Ford Thunderbird de 1961 qu’ils ont baptisée « Maybelline » qu’elle a commencé à l’accompagner aux salons automobiles. Il l’a encouragée à utiliser ses compétences pour créer de l’art automobile et elle a commencé à expérimenter.

Son premier tableau représentait un camion GMC orange. C’était « tellement moche », dit-elle, et elle voulait s’en débarrasser au fil des années. Au lieu de cela, son mari l’a encouragée à le conserver pour lui rappeler le chemin parcouru par son travail. Et son art aujourd’hui est époustouflant. Tellement époustouflante, en fait, qu’elle était choisi par la Collection Kessler d’afficher une de ses œuvres sur grand écran à Times Square le soir du Nouvel An. Alors que la balle tombait, des millions de personnes ont peut-être aperçu l’une de ses peintures, une interprétation vibrante du Cochon Rouge, une Mercedes AMG 300 SEL de 1971.

La plupart du travail de Fannin est constitué de peintures qu’elle choisit elle-même puis vend à sa discrétion, et un plus petit pourcentage de son travail est constitué de commandes personnelles. Parce qu’elle préfère utiliser ses mains et aussi les détails incroyables de ses peintures, sa taille minimale est de 16 pouces sur 20 pouces (à de rares exceptions près). Dans l’ensemble, Fannin dit qu’elle aime voir grand, parfois avec une toile d’environ six pieds de long. Elle aime les acryliques Golden et Liquitex, qui créent des scènes lumineuses et colorées.

En regardant son processus, Fannin dit qu’elle établit d’abord une couleur de base, puis dessine le sujet par-dessus avec des crayons aquarelle. Après cela, elle commence à superposer les détails et à resserrer la pièce. Souvent, l’artiste retourne la toile parce qu’elle dit que cela lui donne une meilleure perspective sur les formes. En montrant une peinture représentant une roue de Corvette de 1971, elle dit que beaucoup de gens pourraient peindre une roue, mais ils pourraient oublier les reflets dans le chrome ou ajouter des reflets.

«J’essaie de peindre ce que je vois, pas ce que je pense voir», dit Fannin. « Le problème avec les reflets dans le chrome, c’est que tout est déformé. Tout cela a l’air bancal. Alors quand je tourne ma toile [upside down], je ne me laisse pas prendre par la couleur ; Je me concentre sur ce que je regarde réellement.

Shan Fannin

Actuellement, Fannin travaille simultanément sur 11 tableaux. Lorsqu’elle arrive aux trois quarts du travail, cela cesse de se sentir amusant et commence à devenir un travail, dit-elle. C’est alors qu’elle le met de côté et tourne temporairement son attention vers un autre tableau. Chaque soir, elle passe en revue son portfolio.

« Chaque jour, je prends une photo de ce que j’ai fait », explique Fannin. « Cela m’aide pour plusieurs raisons : je vais l’examiner avant d’aller me coucher et je dis : « Oh, je dois réparer ça et oh, c’est mal » et j’y réfléchis. Ensuite, je pourrai y revenir et le terminer.

La 5e exposition personnelle de Fannin aura lieu à St Augustine, en Floride, du 29 février au 3 mars. Pendant son séjour, elle aura son appareil photo prêt à capturer des images des plus belles voitures du monde au Concours d’élégance d’Amelia Island. Peu de temps après, elle préparera son atelier pour une autre série de peintures encore plus belles que les photos elles-mêmes.

Et heureusement, elle se met de la peinture sur les mains pour créer l’art qu’elle aime.