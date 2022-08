Cette femme du Nevada est devenue propriétaire de 85 maisons, toutes à cause d’une faute de frappe

Une femme anonyme du Nevada aux États-Unis a fini par acheter 85 maisons – tout cela à cause d’une erreur de copier-coller, a rapporté le Daily Star. L’erreur s’est produite lorsqu’elle déposait ses papiers auprès de l’évaluateur du comté de Washoe, aux États-Unis. Après l’erreur de frappe, ses documents indiquaient qu’elle possédait « les lots 1 à 85… et les espaces communs A et B ».

Cette femme voulait acheter une seule propriété située à Sparks, au nord-est de Reno, Nevada. Elle avait l’intention de dépenser Rs 4,72,10,946.41 mais a fini par dépenser Rs 3,97,06,75,000 à cause de l’erreur de frappe.

Selon Cori Burke, l’erreur ressemble à une faute de frappe commise par Westminster Title, une firme située à Las Vegas. Burke a ajouté que Westminster Title avait peut-être copié et collé une description légale d’un autre transfert de Toll Brothers. Burke est l’évaluateur adjoint en chef du comté de Washoe, aux États-Unis.

Toll Brothers Inc est impliqué dans la construction de maisons de luxe pour les citoyens des États-Unis d’Amérique.

Après avoir identifié l’erreur, Burke a déclaré que la division des services d’évaluation du comté de Washoe avait contacté Westminster Title. Westminster Title a été informé de l’erreur afin qu’ils puissent la corriger. Westminster Title va maintenant commencer à travailler sur la correction de la chaîne de titres pour 86 propriétés transférées par erreur.

Selon certaines informations, les titres de propriété seront retransférés à Toll Brothers. Après cela, il sera réédité avec des corrections.

Selon certaines informations, la femme propriétaire du Nevada peut également refuser ce transfert. Cependant, rien n’indique qu’elle ait rejeté ce transfert.

Personne de Westminster Title n’a encore réagi à la question.

