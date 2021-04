Vanlalruati Colney, du Mizoram, a aidé plus de 10 000 personnes séropositives à trouver un emploi et à mener une vie relativement normale. Le VIH ou le virus de l’immunodéficience humaine sont responsables du SIDA. Après avoir lutté contre la stigmatisation sociale qui y était attachée alors que peu de gens voulaient l’approcher, Colney a décidé d’aider les gens à lutter contre la maladie. Colney est tombée dans la drogue à un jeune âge et à la suite de la consommation de drogues intraveineuses, elle a été diagnostiquée avec le VIH à un jeune âge de 20 ans.

Plus tard, elle a développé un zona (herpès zoster) et des cloques sur tout le corps. Ses cheveux ont commencé à tomber et les écoulements de liquide dus à l’infection ont fait que sa peau adhérait aux draps. Dans une interview avec le Meilleure Inde, elle a dit que le personnel de l’hôpital hésiterait à toucher les draps et qu’elle devait les laver elle-même. C’était une époque où les professionnels de la santé du Mizoram n’étaient pas bien familiarisés avec le VIH et son traitement.

La famille de Colney a commencé à perdre espoir et cela l’a secouée pendant un moment. Mais elle a montré sa détermination à vaincre le virus, en commençant par la désintoxication à la maison. Elle a ensuite rejoint un groupe religieux local, où elle a déclaré que le désir d’aider les autres patients séropositifs à réduire leurs difficultés et leur fardeau se renforçait en elle.

En 2007, elle a créé un groupe de soutien et de plaidoyer pour les femmes vivant avec le VIH. L’idée derrière le Positive Women’s Network of Mizoram (PWNM) était d’autonomiser les femmes séropositives en les mettant en contact avec d’autres personnes infectées par le virus et avec des programmes gouvernementaux pour leur bien-être.

Il a aidé plus de 10 000 personnes à travers l’État, a rapporté le média. Lorsque la pandémie de Covid-19 a commencé, le PWNM est intervenu pour soutenir ceux qui avaient été abandonnés, y compris ceux qui consommaient de la drogue. Il s’est maintenant associé à l’ONG Goonj et à l’ONUSIDA pour mobiliser un soutien.

Colney, cependant, a déclaré que la stigmatisation sociale et la discrimination liées au VIH créaient des obstacles dans leur travail, car les gens remettaient souvent en question leur engagement. Mais sa détermination pure a trouvé une reconnaissance au niveau national. En 2019, elle a reçu le Woman Exemplar Award, catégorie Santé à New Delhi.

Aujourd’hui âgée de 37 ans, Colney dit qu’elle s’est complètement occupée de ce qu’elle fait et que cela l’a aidée à rester sobre au cours des 18 dernières années.

