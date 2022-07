Cette femme du Kerala ne peut pas vivre sans sa moustache bien développée

Shyja, 35 ans, du Kerala, bouleverse les normes de genre de manière inhabituelle ! Elle porte fièrement une belle moustache. Alors que les poils du visage chez une femme sont généralement considérés comme peu attrayants, la moustache de Shyja est sa caractéristique la plus attrayante. “J’adore ma moustache”, dit Shyja.

Shyja, qui ne porte qu’un seul nom, affirme qu’elle est indifférente aux questions que les personnes qui voient ses photos ou la contactent en personne lui posent régulièrement. Elle a reçu à la fois des éloges et des moqueries.

La femme du district de Kannur, au Kerala, avait des poils et des mèches de poils sur la lèvre supérieure, comme de nombreuses femmes sud-asiatiques. Les poils naturels du corps et du visage sont très courants chez les femmes sud-asiatiques, et on leur dit généralement qu’ils doivent être enlevés et retouchés régulièrement.

Shyja, d’autre part, n’a jamais ressenti le besoin de s’épiler les poils de la lèvre supérieure, même si elle a continué à s’épiler et à épiler ses sourcils.

« Je ne peux pas imaginer vivre sans maintenant. Lorsque la pandémie de Covid a commencé, je n’aimais pas porter un masque tout le temps car il me couvrait le visage », a déclaré Shyja. “Je n’ai jamais senti que je n’étais pas belle parce que j’avais ceci ou que c’était quelque chose que je n’aurais pas dû avoir. Je fais juste ce que j’aime. Si j’avais deux vies, j’en vivrais peut-être une pour les autres.

La confiance de Shyja peut découler d’années passées à faire face à des problèmes de santé. Pendant une décennie, elle a subi six opérations. Les médecins lui ont enlevé une tumeur au sein et des kystes dans son ovaire, et il y a cinq ans, elle a subi une hystérectomie pour retirer son utérus.

“Chaque fois que je sortais de la chirurgie, j’espérais ne plus jamais avoir à retourner dans une salle d’opération”, a-t-elle déclaré dans une interview à la BBC.

Surmonter des problèmes de santé répétés n’a fait que renforcer la conviction de Shyja qu’elle devrait passer sa vie d’une manière qui lui apporte de la joie.

