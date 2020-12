Pour Radhamani KP, sa routine quotidienne n’a pas beaucoup changé au cours des 8 dernières années. Avec une trentaine de livres, elle parcourt son village pour se rendre dans les maisons pour distribuer des livres de bibliothèque aux femmes des maisons, même le dimanche.

Radhamani, qui travaille à la bibliothèque publique de Prathiba à Wayanad au Kerala, c’est une caractéristique régulière depuis qu’elle a endossé le rôle de «bibliothécaire ambulante». Les femmes de son village, qui travaillent habituellement dans le cadre du régime MGNREGA (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act) sont à la maison le dimanche et c’est donc le meilleur moment pour elles de lire les livres, dit-elle. La minute des nouvelles.

À 64 ans, Radhamani parcourt deux à trois kilomètres tous les jours juste pour livrer un livre à ces femmes. le coronavirus pandémie n’a pas été en mesure de faire grand chose pour tergiverser son travail, car même pendant les premiers jours de la pandémie, des gens qui s’étaient habitués à lui obtenir des livres, ont atterri chez elle pour emprunter des livres à lire pendant le verrouillage. La bibliothèque compte 102 membres et 94 d’entre eux sont des femmes.

Écrivant à l’origine son histoire pour The Voices of Rural India, Radhamani dit qu’au début, ces femmes n’étaient pas très intéressées par la lecture des livres, mais seulement les magazines locaux tels que Mangalam et Manorama, mais finalement, comme elles ont commencé à s’intéresser aux romans qu’elle leur a donnés, de plus en plus de gens ont commencé à les lui emprunter pour lire. Maintenant, elle leur fait même des suggestions sur ce qu’il faut garder comme livres qu’ils empruntent une fois qu’ils ont fini de lire.

Le Conseil des bibliothèques de l’État du Kerala avait lancé l’initiative du « bibliothécaire ambulant » qui encourageait les femmes des villages à lire sous le nom de Vanitha Vayana Paddathi (Women’s Reading Project) et maintenant il s’appelle Vanitha Vayojaka Pusthaka Vitharana Paddithi (Projet de distribution de livres pour les femmes et les personnes âgées).

Radhamani a pris le poste en 2012 de son prédécesseur, mais elle était impliquée dans la bibliothèque depuis bien avant. Elle avait souvent des réunions avec Mahila Samajam, un groupe de femmes et a pris l’habitude de lire depuis.

Elle adorait aussi lire quand elle était enfant, elle le racontait au News Minute et lisait souvent des journaux à son père qui ne savait pas lire.

Après son mariage en 1977, une femme âgée d’à côté l’a emmenée au lancement du nouveau bâtiment de la bibliothèque publique de Prathibha. La bibliothèque a commencé en 1961, a déclaré Radhamani.

Elle a travaillé dans une presse à imprimer, puis pendant 24 ans en tant qu’enseignante qui a enseigné aux étudiants tribaux dans le cadre du programme national de crèche Rajiv Gandhi pour les enfants des mères qui travaillent pour des groupes tribaux.

Elle a toujours été impliquée dans l’activisme. Elle faisait partie du programme d’éradication de la pauvreté et d’autonomisation des femmes du Kerala, Kudumbashree, a également travaillé comme guide pour le département du tourisme et a appris un peu de français et d’anglais. C’est là qu’elle a commencé à s’habituer aux longues promenades.

Une personne du matin, la journée de Radhamani commence à 5 heures et demie et elle a terminé les tâches ménagères avant d’aller à la bibliothèque pour commencer ses tournées quotidiennes. Elle aide également son mari à gérer une petite boutique et le soir, il est temps pour un peu de télévision et bien sûr, ses livres.