Cette femme du Kansas a dépensé Rs 8,13 Lakh en modification corporelle pour se sentir vraiment elle-même

Les gens ont suivi les tendances. Vous avez peut-être vu des gens exprimer leur amour pour les piercings, les tatouages ​​ou la couleur de cheveux artificielle. Ces changements sont connus sous le nom de modification corporelle, une vaste catégorie qui peut être petite comme les tatouages ​​ou plus dramatique comme le cou étiré ou la peau marquée. Dans le même ordre d’idées, une femme du Kansas a dépensé des milliers d’euros, transformant son image, pour ressentir sa vraie personnalité.

Jessy, qui s’identifie comme non binaire, a révélé dans une interview avec The Daily Star que changer leur image leur avait apporté tant de bonheur. Le travailleur d’Amazon a expliqué qu’ils avaient environ 14 ans lorsqu’ils ont commencé à s’intéresser à la modification de leur apparence.

Le jeune homme de 26 ans a partagé que leur cousin avait une civière pour étirer les trous dans leurs oreilles et cela a fait penser à Jessy que c’était “fascinant”. Depuis, ils ont commencé à faire une petite recherche dans le domaine puis leur cheminement en transformant leur image.

Elle a maintenant 28 piercings et la plupart d’entre eux sont près des lèvres. Ils ont également des lobes d’oreille étirés à 80 ml, même si la plupart des entreprises ne vont que jusqu’à 50 ml. Ils ont également un septum de 12 mm et des narines de 20 mm. La caractéristique la plus frappante de leur visage est les implants de corne dermiques sur leur front.

Interrogé sur ce qui pousse les gens à vouloir des modifications corporelles, Jessy a déclaré qu’ils sont tous différents. “Je pense que” ça a l’air cool “, puis vous dites” je pense que je peux aller plus grand – je peux encore aller plus gros “.”

Ils ont également partagé qu’ils ont toujours été anxieux en tant que personne et se sont brouillés en arrière-plan. « Ce n’est pas que je voulais me démarquer, mais plus je le fais, plus je me sens moi-même. Cela me rend heureux”, ont-ils ajouté.

Il y avait des moments où ils étaient mal vus et recevaient beaucoup de commentaires sur leur apparence. Bien qu’il y ait des gens qui les ont encouragés avec des compliments, Jessy a également partagé que la communauté de modification corporelle est incroyable et s’est fait de nombreux amis partageant les mêmes idées.

Jusqu’à présent, Jessy a dépensé environ 10 000 $ (environ Rs 8,13 lakh) et n’a pas l’intention d’arrêter de si tôt, mais elle ne donne pas non plus la priorité aux dépenses régulières en argent pour les procédures, car elle envisage d’acheter une maison avec son partenaire.

