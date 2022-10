Cette femme dit qu’elle ressent l’amour différemment depuis sa transplantation cardiaque. Elle veut savoir pourquoi

Tapisserie52:44Où vit le coeur

Anne Marie Switzer a été baptisée et a reçu ses derniers rites à seulement deux jours.

Elle est née avec une cardiopathie congénitale appelée transposition des gros vaisseaux. Même après avoir subi la chirurgie vitale connue sous le nom de procédure Mustard, elle a encore dû faire face à de nombreuses complications tout au long de sa vie.

À 50 ans, elle a reçu le cadeau pour lequel elle avait prié toute sa vie : un nouveau cœur.

Mais peu de temps après sa transplantation cardiaque, quelque chose a changé – quelque chose qu’elle ne pouvait pas facilement expliquer.

Je sais que j’aime ma famille, mais je n’ai pas ce sentiment spongieux [anymore]. -Anne Marie Switzer

Peut-être plus important encore, Switzer dit que ses sentiments amoureux ne sont plus les mêmes.

“Je ne sais pas quand je l’ai réalisé pour la première fois”, a déclaré Switzer, originaire de Brampton, en Ontario. “Je sais que j’aime ma famille, mais je ne ressens pas ce sentiment spongieux [anymore].”

Les pensées et les souvenirs de ses proches étaient chauds et picotaient, a-t-elle déclaré. Maintenant, ils se sentent logiques ou factuels, ou froids.

“J’aime mon mari, mais je ne suis plus toujours sur Twitter”, a-t-elle ajouté, faisant référence au sentiment de papillons dans l’estomac et de coup de foudre décrit dans le film classique de Disney Bambi.

“C’est définitivement une perte … parce que je suis une personne de cœur, je suis une personne amoureuse, je suis une personne relationnelle. Je ne sais pas combien de personnes m’ont dit:” Tu as un si grand cœur. ‘ Et ça me manque”, a-t-elle déclaré.

« Pourquoi est-ce que je ne ressens pas ça ?

Bien qu’apparemment rare, ce n’est pas un phénomène inouï.

Certains chercheurs pensent qu’il est possible pour les organes du donneur de conserver et même de transmettre les caractéristiques et les expériences de son propriétaire d’origine au nouveau receveur, via un processus connu sous le nom de mémoire cellulaire.

Le Dr Michael McDonald, directeur médical du Centre de transplantation cardiaque Ajmera de l’Hôpital général de Toronto, explique que le terme fait généralement référence à la façon dont le corps développe une immunité contre les maladies.

“Nous avons tous une mémoire cellulaire dans le cadre de nos réponses immunitaires adaptatives qui nous protège des maladies, des infections, du cancer et de tout ce qui est étranger”, a-t-il déclaré.

Le Dr Michael McDonald est directeur médical au Centre de transplantation cardiaque Ajmera de l’Hôpital général de Toronto. (Anthony Olsen)

En d’autres termes, cela permet à notre corps de se rappeler comment combattre les maladies que nous avons rencontrées auparavant. Les experts en médecine de la transplantation, cependant, travaillent pour s’assurer que la même réponse ne rejette pas un nouvel organe comme un corps étranger potentiellement dangereux.

“Quand je pense à [the] fonction strictement clinique d’un organe, je suis… intéressé par : Est-ce qu’il fait ce que le reste du corps lui dit de faire ? Est-ce qu’il comprime le sang autour du corps? Est-ce que ça se vide ? Le rythme cardiaque est-il normal?”, a déclaré McDonald.

“Au-delà de cela, vous savez, il m’est difficile de dire s’il y a d’autres composants à ce qu’un cœur peut offrir, en particulier d’un donneur qui n’est pas natif du receveur.”

Science controversée

Certains chercheurs, cependant, ont poussé l’idée de ce que les organes peuvent stocker – et peut-être transmettre – encore plus loin.

Dans un article de revue de 2019 publié dans Hypothèses médicalesle Dr Mitchell Liester a présenté une idée selon laquelle “les souvenirs de la vie du donneur sont stockés dans les cellules du cœur du don et sont ensuite” mémorisés “par le receveur après la chirurgie de transplantation”.

Les preuves en la matière restent cependant peu concluantes et très controversées.

Le Dr John Wallwork, ancien directeur du service de transplantation du National Health Service (NHS) du Royaume-Uni, affirme qu’il est impossible qu’un organe physique modifie votre personnalité, vos souvenirs ou ce que vous ressentez.

“Notre culture considère le cœur comme le siège de la vie, de l’amour, de l’âme. Il n’y a aucune base scientifique pour cela”, a-t-il proposé comme explication.

Une étude allemande de 1992 ont interrogé 47 patients ayant reçu une greffe d’organe et ont constaté que la majorité d’entre eux n’avaient subi aucun changement dans leur personnalité.

Quinze pour cent ont déclaré avoir subi des changements, mais l’ont attribué au traumatisme d’avoir subi une intervention potentiellement mortelle. Six pour cent (trois patients) ont déclaré que leur personnalité avait changé et l’ont attribué à leur nouveau cœur.

Bien que les chiffres soient faibles, Liester a déclaré que des rapports faisant état de changements de personnalité après une transplantation cardiaque existaient depuis près de 50 ans. Mais il a ajouté que “ce phénomène n’a pas été bien étudié et n’est pas bien compris”.

Il a ajouté “que ni l’absence d’un modèle explicatif adéquat, ni les doutes quant à l’existence de tels changements, ne réfutent la survenue de cette expérience”.

Un article de blog de 2016 de l’Université de Melbourne ont noté que de nombreuses études qui ont examiné ce phénomène ont été réalisées avec des échantillons de très petite taille, et parfois avec des sujets choisis pour soutenir le biais des chercheurs.

Et la discussion continue. En 2021, un article a proposé une “explication hypothétique” de ce qu’il a appelé le “transfert de mémoire cardiaque” d’un donneur d’organes à certains receveurs de transplantation cardiaque, citant entre autres l’étude allemande de 1992.

Cela dit, McDonald a reconnu qu’une transplantation cardiaque est “l’une des expériences les plus transformatrices que quelqu’un puisse vivre”.

“Nous entendons … beaucoup lorsque nous sommes face à face avec nos patients sur les différentes expériences sensorielles et émotionnelles, cognitives et personnelles qu’ils ont après avoir récupéré d’une greffe”, a-t-il déclaré.

Le mémoire du changement de cœur

L’une des histoires les plus célèbres de l’expérience des receveurs de greffe vient de feu Claire Sylvia. Ses mémoires de 1997, Un changement de cœura été adapté en un film de 2002 intitulé Coeur d’un étranger.

Après sa greffe cœur-poumon, elle a écrit qu’elle avait l’impression qu’« une seconde âme partageait mon corps ». Elle a connu de nouveaux désirs, notamment un appétit pour la bière, la malbouffe et les blondes bien roulées.

Cinq mois après l’opération, elle a rêvé d’un grand jeune homme nommé Tim L.

“Nous nous embrassons, et c’est comme la respiration la plus profonde que j’aie jamais prise. Et je sais qu’à ce moment-là, nous serons ensemble pour toujours”, a écrit Sylvia.

“Je me suis réveillé en sachant – vraiment en sachant – que Tim L. était mon donneur et que certaines parties de son esprit et de sa personnalité étaient maintenant en moi.”

Elle a découvert plus tard l’identité de son donneur grâce à quelques détails de son infirmière, qu’elle a ensuite utilisés pour trouver la nécrologie de son journal. Finalement, elle a localisé et visité la famille de Tim L.. Leur description de lui correspondait à l’homme qu’elle avait vu dans son rêve.

Sylvia a cherché de l’aide au-delà de ses médecins et a consulté des “scientifiques à l’esprit ouvert” qui lui ont dit que la “mémoire cellulaire” était la cause de ses nouveaux appétits et souvenirs.

Depuis sa greffe, Switzer a remarqué d’autres changements. Par exemple, elle est passée de ne pas se soucier du goût des cornichons à en vouloir sur tous ses hamburgers.

Switzer n’a jamais rencontré son donneur. Elle a été autorisée à écrire une lettre de remerciement à leur famille via la clinique de transplantation cardiaque.

Pourtant, elle croit fermement que les changements qu’elle ressent ont quelque chose à voir avec son nouveau cœur.

Anne Marie Switzer, quelques heures avant de subir sa greffe du cœur. Son opération a eu lieu le 8 septembre 2016. (Soumis par Anne Marie Switzer)

Switzer a entendu et examiné les arguments – ceux qui soutiennent et ceux qui jettent un doute sur l’étrange phénomène qu’elle dit avoir vécu.

En fin de compte, elle ne croit pas que quiconque puisse vraiment parler de l’expérience d’un receveur de greffe cardiaque, sauf quelqu’un qui l’a vécue.

“Ils peuvent [only] parler de savoir, mais ils ne peuvent pas parler de savoir, à moins qu’ils n’aient eu cette expérience”, a-t-elle déclaré.

Documentaire radio écrit et produit par Mykella Van Cooten.