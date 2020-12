La créatrice de mode américaine Simone Williams a officiellement battu le record du plus grand afro de la catégorie féminine. Simone, originaire de Brooklyn, New York, a un afro phénoménal de 20,5 cm (8,07 po) de haut, 22,5 cm (8,85 po) de large et 1,48 m (4 pi 10 po) circonférence.

le record du monde Guinness Holder a essayé cette assiette car elle recevait toujours des commentaires sur la taille de ses cheveux «afro naturels volumineux».

Simone a déclaré au Guinness World Record qu’elle avait également été inspirée par l’ancien détenteur du record, Aevin Dugas (États-Unis), qui détenait le record pendant huit ans. Quand elle est tombée sur l’exploit d’Aevin, Simone ne pensait pas que ses cheveux étaient près des siens, mais elle était heureuse de voir quelqu’un comme elle être reconnu et qu’il y avait une chance que d’autres soient également reconnus.

Finalement, obtenant le titre de disque tant convoité, Simone a partagé la nouvelle sur son compte Instagram, partageant en quoi cela comptait beaucoup pour Simone, même si elle n’y croyait pas vraiment au début.

Simone a déclaré qu’il lui avait fallu environ dix minutes pour digérer la nouvelle.

Simone a commencé son parcours capillaire naturel il y a neuf ans. Elle a commencé à devenir permanente ou à lisser ses cheveux au lycée et à porter ses cheveux directement à l’université. Elle a choisi de passer à ses cheveux naturels vers l’âge de 23 ans. Elle a décidé de passer aux cheveux naturels parce qu’elle voulait économiser l’argent qu’elle avait dépensé au salon pour aider avec les coûts de déménagement dans son premier salon de coiffure. appartement.

Après beaucoup de pratique et de patience, Simone a appris à prendre soin de ses cheveux naturels. Elle lave normalement ses cheveux une fois par semaine avec très peu de shampoing sans sulfate. Elle utilise beaucoup de revitalisant pour démêler ses cheveux et séparer ses cheveux en quatre tours sous la douche.