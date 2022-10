Cette femme de la Colombie-Britannique appréciait les couleurs d’automne. Puis un ours a attaqué. Maintenant, elle est aux soins intensifs

Dans l’unité de soins intensifs de l’hôpital Royal Alexandra d’Edmonton, Gary Hansen est assis près du lit de sa femme, Leosette [Cheng] Canoy, lui disant: “Nous t’aimons. Tiens bon.”

Il ne peut pas tenir la main de sa femme parce que ses bras sont trop malmenés par une attaque d’ours.

Elle est sous sédation et sous ventilateur après avoir subi plus de six heures de chirurgie pour des blessures aux bras, à la tête, au dos et à l’oreille.

“C’est mon cadeau de Dieu. C’est horrible de voir ma femme comme ça. L’ours l’a mâchée.”

Canoy et son amie, Analyn Shurtliff Bartolome, ont été grièvement blessées par un ours noir mâle qui les a chargés sur un sentier pédestre près de Dawson Creek, en Colombie-Britannique, lundi.

La nièce de Canoy, Wenneli Canoy, qui était en promenade mais n’a pas été blessée, a déclaré que sa tante avait été attaquée lorsqu’elle s’est précipitée au secours de son amie.

Le fils adolescent de Bartolomé a également été blessé en essayant de repousser l’ours. Lui et la nièce de Canoy ont finalement pu se mettre en sécurité et appeler le 911.

Alors que la nuit tombait, la police a déclaré que deux agents de la GRC dans un véhicule tout-terrain ont trouvé les deux femmes allongées dans la brousse avec des blessures potentiellement mortelles.

Le sergent d’état-major. Damon Werrell, commandant du détachement de la GRC de Dawson Creek, a déclaré que les policiers avaient tiré et tué un gros ours à proximité qui semblait «garder les victimes».

Hansen a déclaré qu’il était hanté par l’image de sa femme et de son amie allongées dans la brousse, attendant d’être secourues, avec l’ours “gardant sa prise, son prochain repas”.

Canoy a été évacué médicalement vers un hôpital d’Edmonton, à près de 600 kilomètres.

Hansen a déclaré que sa femme travaille avec des adultes handicapés et qu’elle est une fervente chrétienne.

Elle a émigré au Canada des Philippines il y a environ 15 ans et, dit-il, est tombée amoureuse de la nature sauvage canadienne.

Il a dit que sa femme adorait faire de la randonnée et du camping, et que le couple faisait souvent du quad dans la région.

Il a déclaré que le groupe s’était lancé lundi sur le sentier pédestre “à la recherche de beaux endroits pour prendre des photos d’automne avec les feuilles d’automne”.

Dans un article sur les réseaux sociaux, une amie de la famille de Bartolome, la deuxième victime, a déclaré qu’elle se trouvait aux soins intensifs à Vancouver et qu’elle souffrait de graves blessures au bras.

Le message indique que Bartolomé est une épouse et mère de deux adolescents et travaille dur pour subvenir aux besoins de sa famille.

La communauté philippine très unie de Dawson Creek et les entreprises locales se mobilisent pour soutenir les femmes et aider à amener la mère et le neveu de Canoy à son chevet depuis les Philippines.

Une entreprise de camionnage de Dawson Creek a fait un don de 500 $.

“Nous avons une grande communauté philippine ici, et j’ai des Philippins qui travaillent pour mon entreprise. Je leur ai juste demandé comment je pouvais les aider. Ils vont vraiment avoir besoin d’aide”, a déclaré Neil Norman de Reg Norman Trucking.

Hansen dit qu’il sera aux côtés de sa femme pendant le long rétablissement.

“Nous vivons au Canada ici, et nous entendons parler d’attaques d’ours, mais nous ne pensons jamais que ce sera nous, vous savez? Et maintenant, c’est avec ma famille, et ça a été une épreuve horrible. Je suis bouleversé.”