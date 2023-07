Cette femme de Kitchener, en Ontario, a dessiné un oiseau par jour toute l’année et son travail prend son envol

Meredith Blunt de Kitchener, en Ontario, a dessiné un oiseau tous les jours cette année, pour se concentrer davantage sur sa créativité et sa santé mentale.

Ses dessins sont devenus si populaires en ligne qu’elle prend également des commandes et pense que cela pourrait devenir une future carrière.

Les dessins quotidiens de Blunt font partie de ses défis annuels personnels.

Au cours des années précédentes, ces défis l’ont aidée à se remettre de maladies et des complications qui ont suivi.

Cette année, elle se concentre davantage sur son bien-être mental. Dans son art, elle mélange son amour pour les oiseaux et son talent d’artiste, en utilisant un mélange de crayon, d’encre et d’aquarelle.

Son premier croquis en janvier était celui d’un chardonneret américain.

« De toute façon, je suis obsédé par les oiseaux et j’ai pensé que les chiffres correspondaient. Il y a 310 espèces uniques dans la région et nous avons 365 jours dans l’année, donc j’ai une marge de manœuvre pour dupliquer les favoris », a déclaré Blunt à CBC News.

Il lui faut environ 30 minutes à quelques heures pour dessiner et colorier les oiseaux.

Cueillir l’oiseau quotidien lui vient « sur le moment », a-t-elle déclaré.

Blunt a déclaré que l’un des nombreux aspects positifs du défi de cette année est qu’elle a découvert que les gens voulaient acheter son travail.

« Pour avoir ces réponses, et avoir vendu des oiseaux et les voir aller aux gens, et pouvoir parler à des gens qui veulent les acheter, je n’ai même pas les mots pour ça. C’est de la gratitude et de la validation, et c’est incroyable , » dit-elle.

« Je me suis fait de nouveaux amis formidables qui les apprécient tellement. »

Ce sont quelques-uns des croquis quotidiens que Blunt fait depuis le 1er janvier. Elle est à mi-chemin du projet et atteindra 200 oiseaux dans quelques jours. (Kate Bueckert/CBC)

« C’est une petite évasion »

Blunt a déclaré que dessiner un oiseau tous les jours l’a aidée à faire une pause dans sa vie bien remplie.

« C’est positif, c’est créatif, c’est juste une petite évasion ou des petites vacances de tout ce qui pourrait se passer ce jour-là », a déclaré Blunt. L’édition du matin.

« Je peux compter sur ces 30 minutes ou ces 90 minutes pour être paisibles et amusantes. »

Blunt a déclaré qu’elle avait pris une longue pause dans l’art et que le projet l’avait également aidée à renouer avec sa passion.

« J’ai eu mes enfants, j’ai un mari et j’ai un chien… et l’art a même été relégué au second plan. »

Elle a dit qu’elle avait également remarqué que son travail avait également aidé les personnes qui regardaient ses croquis en ligne à avoir « une belle petite pause de santé mentale ».

Jazmine Tufford-Singh, psychothérapeute et art-thérapeute agréée à Kitchener, a déclaré que l’art présente de nombreux avantages pour la santé mentale et peut aider les gens à se connecter les uns aux autres.

« La pratique de faire de l’art que nous connaissons peut être très apaisante et apaisante pour nous, et ces éléments combinés dans la sécurité de la relation thérapeutique, beaucoup de guérison peuvent se produire dans ce cadre », a déclaré Tufford-Singh à CBC News.

Tufford-Singh a déclaré que faire un dessin tous les jours, comme le fait Blunt, peut vous aider à rester dans l’instant et à ralentir.

« Cela peut vraiment être un beau moment de pause et d’apaisement du monde qui nous entoure avec la couleur, la forme ou le sujet que nous dessinons. »

Déjà penser à 2024

Même si Blunt n’est qu’à la moitié de l’année 2023 avec ses croquis, elle réfléchit déjà à ce qu’elle fera l’année prochaine. Mais le public devra attendre pour obtenir tous les détails.

Le mari et le fils de Blunt se sont également impliqués pour l’aider à se préparer au défi de l’année prochaine.

« Mon mari et mon fils sont des techniciens et ils m’aident à comprendre la création de sites Web, les chaînes YouTube et des choses comme ça. »

Blunt a déclaré que sa prochaine entreprise serait sa version d’une ancienne émission télévisée d’enfance qui l’a inspirée à dessiner et à devenir artiste.