Cette femme de Hong Kong a survécu au cancer du sein et remercie ses chats pour cela

Nous sous-estimons souvent la présence des animaux de compagnie dans nos vies. Alors que la plupart des gens adoptent des animaux de compagnie pour être leurs compagnons et les aider à ne pas se sentir trop seuls, une femme a survécu au cancer du sein avec l’aide de ses chats. Cindy Cheng a reçu un diagnostic de cancer du sein de stade 2B en mars 2021. Le diagnostic l’a mise en dépression et elle s’inquiétait pour son avenir.

Au cours de l’année suivante, Cheng a subi une chimiothérapie, une intervention chirurgicale pour enlever une grosseur au sein et une thérapie ciblée. Pendant tout ce temps, Cheng s’inquiétait de savoir si elle irait mieux et quels seraient les effets secondaires du médicament.

Habitant du district de Tuen Mun à Hong Kong, le conférencier à temps partiel et professeur d’anglais a déclaré dans un communiqué : “Je savais que le cancer était traitable, mais j’avais toujours peur de ce qui m’arriverait.” Ses problèmes relationnels personnels et ses problèmes avec la compagnie d’assurance n’ont fait qu’ajouter à son état émotionnel déjà fragile.

Elle a en outre révélé: «J’ai eu le soutien de mon mari, de ma famille, de mes amis et de mon aide domestique, mais j’ai également reçu du réconfort de mes quatre chats – Yeung Yeung, décédé récemment, Cha Cha, qui a maintenant 15 ans, Sun Sun, qui est 11, et Gay On, cinq.

Elle a dit qu’elle n’aurait pas pu survivre au processus sans le soutien de ses chats. « La douleur après la chimiothérapie était insupportable – j’avais plus de 30 ulcères dans la bouche et mes articulations me faisaient mal. Je me sentais aussi… faible, fatiguée et nauséeuse. À travers tout cela, mes chats étaient là pour moi. Les tenir, les embrasser et les câliner ont calmé mes nerfs, réduit mon stress et atténué ma douleur physique. Quand mes cheveux sont tombés pendant la chimiothérapie, j’ai hurlé parce que j’avais toujours aimé avoir les cheveux longs – mais mes chats se moquaient de mon apparence », a-t-elle expliqué.

Cheng a révélé que tout en souffrant atrocement et en pensant à mettre fin à ses jours, ses chats miaulaient et la réconfortaient en se blottissant contre elle. Cela l’a aidée à continuer à se battre, quelle que soit la difficulté de la situation.

