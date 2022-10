Cette femme de Brampton n’a pas trouvé de cartes de vœux Diwali. Elle a donc créé une entreprise pour fabriquer la sienne

Le manque de cartes de souhaits sud-asiatiques dans la RGT a incité une femme de Brampton à lancer sa propre gamme de cartes de vœux pour les personnes de ces communautés.

Shivani Sharma dit que l’idée est née de sa lutte pour trouver des cartes Diwali pour des parents qu’elle n’a pas pu rencontrer pendant le verrouillage de COVID-19 en 2020.

“Nous n’avons trouvé aucune carte Diwali sur le marché”, a-t-elle déclaré.

Cela a été une énorme surprise compte tenu de la taille de la diaspora sud-asiatique dans la région de Toronto.

Les langues sud-asiatiques ont beaucoup plus de mots pour les relations familiales que l’anglais, allant bien au-delà de termes comme tante, oncle, cousin, grand-mère et grand-père. Par exemple, contrairement au mot « oncle », il existe différents termes pour décrire le frère du père et le frère de la mère.

Ne pas pouvoir donner de cartes personnalisées à tous les membres de la famille a été pénible pour Sharma, dit-elle.

“Nous avons grandi avec ces titres et être en mesure de donner à quelqu’un une carte sur laquelle ce titre est écrit a un sentiment d’appartenance”, a-t-elle déclaré.

REGARDER | Sharma montre certaines de ses cartes et partage leur histoire :

Une femme de Brampton voulait acheter des cartes Diwali pour ses proches mais n’en a pas trouvé. Elle a décidé de changer ça Lorsque Shivani Sharma a essayé de trouver des cartes Diwali pour des parents qu’elle n’a pas pu rencontrer pendant la pandémie, elle a été déçue de découvrir qu’il n’en existait pas. Prenant les choses en main, elle a décidé de créer une entreprise et de créer la sienne.

Diwali est une fête de la lumière de cinq jours célébrée par les sikhs, les hindous et les jaïns du monde entier. C’est l’un des festivals les plus colorés et les plus significatifs de la culture indienne.

À Diwali, les sikhs célèbrent également Bandi Chhor Divas, également connu sous le nom de “jour de la libération”. Il commémore le jour où Guru Hargobind ji a été libéré de prison et a en même temps aidé à obtenir la libération de 52 rois hindous.

Sharma dit que son mari, qui était avec elle au marché alors qu’elle luttait pour trouver les cartes appropriées, a suggéré de créer quelque chose à elle.

Après de nouveaux encouragements de sa famille, Sharma a lancé les cartes Mubarak. Mubarak est un mot ourdou pour “félicitations” et couramment utilisé parmi les communautés sud-asiatiques.

Depuis, elle s’est étendue à la fabrication de cartes pour d’autres festivals d’Asie du Sud.