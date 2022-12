Cette femme de 90 ans a commencé son diplôme NIU en 1951. Dimanche, 71 ans plus tard, elle obtiendra son diplôme. – Section locale de Shaw

DeKALB – Joyce DeFauw, 90 ans, a suivi pour la première fois des cours à la Northern Illinois University à l’automne 1951, et dimanche, à la joie de sa famille, elle obtiendra son baccalauréat 71 ans plus tard.

La grand-mère Geneseo a déclaré qu’elle devait en partie son succès aux êtres chers qui l’entouraient.

“Je n’ai jamais su que je pouvais le faire, et je ne pouvais pas moi-même, mais j’avais mon créateur, ma famille, mes amis et ma famille avec des encouragements, et je ne peux pas abandonner maintenant – pas question, pas question”, a déclaré DeFauw vendredi. .

DeFauw, une «fermière» autoproclamée avec le huitième meilleur dossier scolaire de sa classe lorsqu’elle a obtenu son diplôme d’études secondaires en 1951, a reçu une bourse qui l’a aidée à devenir la première personne de sa famille à fréquenter une université. Les sept étudiants avec de meilleurs résultats scolaires que DeFauw en 1951 ont choisi de ne pas utiliser la bourse, lui laissant l’opportunité.

“Je ne sais pas ce que les autres étudiants ont fait, s’ils sont allés dans d’autres collèges ou ont choisi de ne pas y aller ou, je ne sais pas quel était leur raisonnement, mais j’en ai profité, et je n’ai pas été désolé », a déclaré DeFauw.

Carte d’identité d’étudiant de la Northern Illinois University de Joyce DeFauw datant de 1951. DeFauw a abandonné l’école après trois ans et demi pour fonder une famille, mais en 2019, elle est revenue et a obtenu son diplôme le 11 décembre 2022. (Fourni par NIU)

Au départ, DeFauw a étudié l’enseignement primaire précoce, mais à la fin de sa première année à DeKalb, elle est passée à l’économie domestique.

« Je me suis dit : ‘Dernière chance d’apprendre quoi que ce soit, je suis ici pour aller à l’école’, alors j’ai pris l’allemand, la dactylographie, la comptabilité et d’autres choses, et ce faisant. cela m’aurait fait passer cinq ans au lieu de quatre ans », a déclaré DeFauw.

Trois ans et demi après le début de ses études, elle a rencontré Donald Freeman alors qu’elle fréquentait l’église. Le couple s’est marié peu de temps après et DeFauw a quitté NIU.

Trois ans et trois enfants plus tard, cependant, DeFauw était veuve lorsque Freeman est décédé subitement.

Cinq ans plus tard, DeFauw a rencontré Roy DeFauw, son deuxième mari. Ils ont ensuite eu six enfants en quatre ans, dont deux paires de jumeaux.

“J’étais donc un peu occupé et je suppose que j’ai réalisé mon désir d’enseigner avec la famille”, a déclaré DeFauw.

Après avoir passé des décennies à la campagne dans sa ferme, DeFauw a déclaré qu’elle avait développé une mauvaise hanche et s’était retrouvée dans une maison de retraite à Geneseo.

En 2019, à la demande de sa famille, qui lui a dit l’avoir entendue dire qu’elle souhaitait avoir terminé ses études, DeFauw s’est réinscrite à NIU pour terminer son baccalauréat.

Le premier obstacle auquel elle a été confrontée était de savoir comment reprendre là où elle s’était arrêtée. Certains des cours qu’elle avait suivis plus de six décennies auparavant lui avaient valu des crédits qui ne pouvaient plus être appliqués à son diplôme. Pour compliquer encore les choses, DeFauw marche avec une canne, vit à plus d’une heure du campus et est incapable de conduire, elle a donc dû se procurer un ordinateur personnel pour lui permettre de suivre des cours en ligne.

“Afin de communiquer avec mes camarades de classe, c’est comme ça que je l’ai fait”, a déclaré DeFauw. “Et je suis très reconnaissant à cause de l’ordinateur, surtout avec ça [COVID-19] affaires et tout.

Joyce DeFauw partage des photos de son séjour sur le campus dans les années 1950 avec Lisa Freeman, présidente de la Northern Illinois University, lors d’une visite sur le campus en août 2022. (Suzanne Tennant/Suzanne Tennant-Northern Illinois)

DeFauw était probablement parmi les étudiants de premier cycle les plus âgés du pays lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé au début de 2020. En mars 2020, NIU a prolongé ses vacances de printemps avec des cours en ligne, et les étudiants ne sont pas retournés aux cours en personne entièrement sur le campus jusqu’à ce que cette chute.

Les fermetures ont contraint les écoles à des environnements d’apprentissage à distance – bien loin de l’époque des salles de classe avec des tableaux noirs et de la vraie craie. L’apprentissage en ligne n’était pas nouveau pour DeFauw à ce moment-là, mais adopter une éducation alimentée par la technologie s’est toujours avéré être sur une courbe d’apprentissage.

“J’apprends quelque chose chaque jour, et une chose apprise est une chose que je ne savais pas auparavant, alors j’en suis reconnaissante”, a-t-elle déclaré.

Joyce DeFauw est devenue la première personne de sa famille à fréquenter une université lorsqu’elle est arrivée sur le campus de la Northern Illinois University en 1951. Soixante et onze ans et neuf enfants plus tard, DeFauw est diplômée de la NIU avec un diplôme de premier cycle. (Fourni par NIU)

DeFauw a déclaré qu’une grande partie de sa famille, y compris ses enfants et petits-enfants – qui l’ont aidée à s’acclimater à l’utilisation de son premier ordinateur personnel – prévoient d’assister à sa cérémonie de remise des diplômes dimanche.

“J’ai tellement de raisons d’être reconnaissante et tant de personnes qui m’encouragent, et je ne peux pas les laisser tomber”, a déclaré DeFauw vendredi après avoir terminé la dernière de ses finales.

Malgré un voyage de 71 ans au cours duquel elle a appris à utiliser des technologies qui n’existaient pas lorsqu’elle a commencé l’école et une pandémie mondiale qui l’a exposée à un plus grand risque que ses camarades de classe, la victoire longtemps recherchée de DeFauw se présentera sous la forme d’un diplôme d’études générales.

Vendredi, DeFauw a déclaré qu’elle “adorerait pouvoir crier, crier et hurler” lorsqu’elle obtiendrait son diplôme.

“Mais je n’ose pas faire ça, alors je vais juste me réjouir et être heureux”, a déclaré DeFauw.