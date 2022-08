Cette femme de 64 ans est souvent confondue d’être la sœur aînée de ses enfants

On a souvent entendu dire que l’âge n’est qu’un chiffre, mais la vitalité a inévitablement tendance à diminuer après un certain âge. Il semble que cela ne s’applique pas à une grand-mère australienne en pleine forme de 64 ans. Elle a choqué Internet avec de superbes photos d’elle-même qui défient le vieillissement. Leslie Maxwell, une coach de fitness célèbre et influente, a récemment publié une photo avec ses enfants, qui a laissé les médias sociaux sidérés, la déroutant d’être la sœur aînée de ses enfants.

Il y a quelques jours, Leslie Maxwell a assisté à une fête avec ses enfants et a partagé un aperçu de l’occasion spéciale en publiant une photo avec eux. Sur la photo, on la voit enfiler une mini-robe noire moulante associée à des talons aiguilles beiges. Leslie a affiché son sourire radieux en posant pour l’objectif avec sa fille et son fils, tous deux vêtus de noir. Partageant la photo sur sa poignée Instagram, elle a écrit: «Telle mère, telle fille. Aussi avec un de mes fils lors d’une occasion spéciale hier soir. Plus de photos à suivre xoxo.

Découvrez la publication Instagram de Leslie Maxwell ci-dessous :

Peu de temps après que la photo a fait surface sur Instagram, plusieurs utilisateurs se sont glissés dans la section des commentaires pour couvrir sa forme physique de tas d’éloges. Alors qu’un utilisateur a écrit: «Belle famille! Vous êtes comme des sœurs !”, un autre a commenté : “Vous ressemblez à une sœur aînée, pas à maman.” De plus, quelqu’un a également écrit : « La mère est-elle de gauche ou de droite ? Pour les non-initiés, Leslie n’est pas seulement une mère mais aussi une grand-mère !

Avec plus de 100 000 abonnés sur Instagram, Leslie Maxwell ne néglige aucun effort pour atteindre les principaux objectifs de remise en forme de ses admirateurs. Elle partage souvent des photos et des vidéos de ses routines d’entraînement pour motiver ses abonnés à travailler plus dur au gymnase.

Dans l’un de ses derniers messages, la femme de 64 ans a encouragé d’autres femmes à soulever des poids, en raison de ses avantages. Elle a écrit: «Je souhaite sincèrement que plus de femmes soulèvent des poids car les avantages sont incroyables. Commencez par perfectionner les mouvements avec une grande technique avant d’augmenter les poids.

