Cette femme de 32 ans s’est lancée dans une entreprise sur la bonne voie pour rapporter 3 millions de dollars – voici comment – NBC Los Angeles

En 2019, Jamie Stark Inlow a quitté son emploi de 9 à 5 dans l’enseignement supérieur et a déménagé dans une mini-ferme à Scottsville, en Virginie, pour passer plus de temps avec son mari et son fils.

Elle a décroché un travail de consultante en enseignement supérieur et un emploi à temps partiel en tant que coordinatrice du programme étudiant à l’Université de Virginie. Elle avait une carrière et une famille, mais elle sentait qu’il manquait quelque chose.

C’était jusqu’à ce qu’Inlow découvre le potentiel de l’appartement de rechange de son voisin, qui était vide au-dessus d’une grange rouge rouille. Elle a sauté sur l’occasion et l’a transformée en une annonce Airbnb en juin.

Une annonce est rapidement devenue deux, puis une entreprise de gestion immobilière à part entière, appelée Be Still Getaways, en 2020.

L’entreprise parallèle d’Inlow supervise désormais plus de 120 locations et auberges dans toute la Virginie et a rapporté un peu moins de 2 millions de dollars en 2022. Cette année, Be Still Getaways est sur la bonne voie pour rapporter 3 millions de dollars, selon des documents examinés par CNBC Make Il.

Mais ce n’était pas un coup direct vers le succès. Pendant les deux premières années et demie de Be Still Getaways, Inlow a dû occuper les trois emplois. Elle ne pouvait pas se permettre d’arrêter de consulter ou de quitter son poste dans l’enseignement supérieur car tous les revenus devaient retourner dans l’entreprise.

En 2021, elle a décidé d’embaucher du personnel pour évoluer le plus rapidement possible, même si elle ne s’est payée que 10 000 $ cette année-là.

« Il y a eu de nombreuses fois où j’ai géré la paie du personnel avant de me payer un centime », a déclaré Inlow, 32 ans, à CNBC Make It. « Je travaillais encore à plein temps [outside of] Be Still Getaways, et c’est ainsi que nous évoluons.

Mais l’investissement a porté ses fruits : cette année-là, l’entreprise a finalement rapporté six chiffres et bientôt, Inlow a pu quitter ses autres emplois. Elle a commencé à se verser un salaire régulier l’été suivant.

Voici comment Inlow a fait évoluer son entreprise et comment elle prévoit d’établir un meilleur équilibre travail-vie personnelle à mesure que l’entreprise se développe.

Histoire basée sur la grange

Inlow a convaincu sa voisine de la laisser lister son appartement sur Airbnb avec un plan d’affaires simple : donnez-moi 2 000 $ pour acheter des meubles et décorer, et nous partagerons les bénéfices. En deux mois, il a commencé à réserver presque tous les soirs.

Avec l’aimable autorisation de Jamie Inlow La grange brune, qui abritait également des chevaux, des moutons et des chèvres, a été la première propriété de Be Still Getaways.

« Ce n’était pas comme, ‘Nous avons quelques propriétés, peut-être que je vais essayer de créer un site Web' », dit-elle. « C’était l’heure de partir. J’ai des cartes de visite. J’ai dépensé chaque dollar que j’avais pour l’optimisation des moteurs de recherche.

Accrochée à son élan, elle a demandé à son voisin 110 000 $ supplémentaires, puis a construit et décoré une mini-maison, également sur sa propriété. Constatant le succès de l’appartement, il s’exécuta. Il a été répertorié sur Airbnb en mars 2020.

Le succès des locations a attiré davantage de partenaires commerciaux et, fin 2020, Inlow gérait environ 20 propriétés. Elle travaillait plus de 80 heures par semaine entre ses trois emplois – parfois avec son tout-petit physiquement attaché à sa poitrine – et ne gagnait toujours pas assez d’argent pour remplacer son salaire de 50 000 $.

La seule façon de monter, dit-elle, était de passer à l’échelle. C’est alors qu’elle a embauché un directeur des opérations et des contractuels à temps partiel pour nettoyer, mettre en scène et réparer les propriétés. En 2021, Be Still Getaways a rapporté 205 000 $ de revenus.

Mise à niveau et mise à l’échelle

Malgré l’expansion, il a fallu un certain temps pour voir des retours. À la fin de 2021, Inlow comptait 30 locations sous Be Still Getaways, mais comme la société supervisait principalement de petites unités unifamiliales relativement peu coûteuses, les bénéfices étaient minimes.

Alors qu’Inlow augmentait lentement les revenus de Be Still Getaways, la société a attiré l’attention locale. À l’automne 2021, l’agent immobilier Sydney Robertson a demandé à Inlow de s’associer avec elle sur une idée d’entreprise : elle trouverait des personnes cherchant à acheter et à louer des maisons de vacances, et Be Still Getaways aiderait à la gestion.

L’idée a donné naissance à une nouvelle succursale de l’entreprise, Carriage House, et a conduit à une acquisition d’entreprise. Be Still Getaways et Carriage House ont acquis Cape Charles Escapes en janvier 2022, élargissant la portée des deux entreprises vers la côte de Virginie.

Ces partenariats ont apporté plus de propriétés de luxe dans le portefeuille de Be Still Getaways et les revenus ont explosé. En mars 2022, Inlow a pu quitter ses emplois de conseil et d’enseignement supérieur. Quatre mois plus tard, elle a commencé à se payer 72 000 $ par an.

« Je savais que j’étais prêt à quitter mon emploi lorsque les exigences de travailler à temps plein et de travailler pour Be Still Getaways commençaient à affecter ma santé mentale et ma capacité à être présente pour ma famille », a déclaré Inlow.

Coûts de faire des affaires

Be Still Getaways rapporte des millions, mais plus d’un quart de ses revenus est consacré au fonctionnement de l’entreprise.

Marc Pétruniak Be Still Getaways gagne de l’argent en facturant les tenues de la propriété et en prenant une commission de 20 % chaque fois que l’un de ses propriétaires de location réserve un séjour.

En 2022, la même année où l’entreprise a rapporté 2 millions de dollars, elle a dépensé 587 000 dollars en dépenses d’entreprise, la plus importante étant la dotation en personnel. Be Still Getaways a versé à ses huit employés à temps plein et à ses 60 employés à temps partiel un total de 439 000 $.

Le fait de verser à son personnel des salaires compétitifs contribue non seulement à la rétention, mais améliore également le moral général de l’entreprise, déclare Inlow.

« C’est parfois un travail exigeant et exténuant… Ce n’est pas comme si les week-ends étaient libres. Ce n’est pas comme si vous pointiez l’horloge à 17 heures », déclare Inlow. « Pour [people] pour être heureux et être d’accord avec ça, vous devez donner aux gens de bonnes vacances et vous devez bien les payer.

En août dernier, l’entreprise a également commencé à louer un entrepôt local de 4 000 pieds carrés. Il abrite des meubles, des décorations et des fournitures pour des projets à venir pour 800 $ par mois.

Voici une ventilation des dépenses de Be Still Getaways en 2022 :

Salaires : 439 878 $

: 439 878 $ Fournitures: 113 343 $

113 343 $ Logiciel: 22 854 $

22 854 $ Voiture de société: 7 566 $

7 566 $ Location d’entrepôt : 4 000 $

Il y a quatre mois, le mari d’Inlow, ancien professeur d’éducation physique, a quitté son emploi à temps plein pour diriger l’entretien des pelouses de Be Still Getaways.

Alors qu’Inlow dit qu’elle était ravie de travailler avec son mari, la transition a été éprouvante pour les nerfs. Bien qu’Inlow travaillait à temps plein chez Be Still Getaways depuis environ neuf mois, il semblait initialement risqué que son mari rejoigne également, dit-elle.

« C’était, je pense, presque plus effrayant que lorsque j’ai quitté mon emploi parce qu’il était le bénéficiaire de l’allocation », dit-elle. « Avoir cette stabilité était magnifique et incroyable, mais cela ne le rendait finalement pas heureux et c’était un défi pour notre famille. »

Be Still Getaways verse désormais à Inlow et à son mari 150 000 $ par an, dit-elle.

Regarder vers l’avant

Be Still Getaways bat son plein – il a déjà rapporté 1 974 000 $ cette année – et ne montre aucun signe de ralentissement.

Inlow non plus. Ensuite, elle souhaite que Be Still Getaways possède et exploite sa propre propriété commerciale. Elle veut aussi écrire un livre un jour. Elle l’intitulerait « Les secrets de la location à court terme », dit-elle.

Mais l’un des problèmes d’Inlow reste non résolu : elle est plus épanouie qu’elle ne l’était en 2019, mais elle travaille aussi plus d’heures. Elle souhaite éventuellement étendre Be Still Getaways au point où elle n’est plus nécessaire sur une base horaire, afin qu’elle puisse passer plus de temps avec sa famille.

Pour l’instant, elle se réserve encore des heures de temps libre en réglant son Apple Watch sur « Ne pas déranger ». Voyager, dit-elle, est l’un des seuls moyens qu’elle a de se distraire du travail.

« Le seul moment où nous pouvons vraiment nous déconnecter de cette industrie, c’est lorsque nous voyageons », dit-elle. « L’année dernière, j’ai créé une sorte de ligne de base pour notre famille … nous devons partir un week-end une fois par mois. »

« Pouvoir se rafraîchir est comme un élément très critique de ma stratégie d’épuisement professionnel », ajoute-t-elle. « Nous appellerons cela une étude de marché. »

