Cette femme de 28 ans affirme pouvoir voir et contrôler les fantômes

Alors que les superpuissances sont pour la plupart un événement fictif, il y a quelques personnes dont le corps et l’esprit fonctionnent un peu différemment du nôtre. Ces « surhumains » font souvent la une des journaux pour leur caractère unique et récemment, une femme qui se décrit comme une « psychique » a également fait la une des journaux après avoir prétendu pouvoir parler aux fantômes.

Selon The Mirror, la jeune femme de 28 ans a commencé à voir des fantômes alors qu’elle n’avait que huit ans et la première âme qu’elle a rencontrée était celle de sa grand-mère, décédée avant sa naissance et apparue à la porte de sa chambre. La femme, nommée Lydia Thomas, a continué à voir des images aussi translucides de ses proches, mais elle a gardé la nouvelle de son «pouvoir» pour elle jusqu’à l’âge de dix ans. Après avoir gardé le secret avec elle pendant deux ans, elle a décidé d’en parler à sa famille.

Adolescente, elle vivait dans la peur de ces fantômes et ne pouvait pas bien dormir car elle affirmait avoir senti une main lui caresser le visage une nuit. Cependant, elle a eu une commotion cérébrale une fois et toute sa peur a été chassée car elle pouvait maintenant “contrôler les fantômes” et ils l’ont réconfortée plutôt que d’essayer de la blesser.

Maintenant, elle rencontre souvent la grand-mère de son petit ami Daniel, Dot. Dot est décédée en février 2019, mais Daniel affirme qu’elle danse et chante toujours pour elle. Elle utilise également son “don” pour faire des lectures psychiques pour les membres de sa famille proche, mais elle refuse de le faire pour les étrangers.

Lydia, qui vit avec son petit ami Daniel, 34 ans à Vancouver, au Canada, a déclaré dans un communiqué: «J’étais terrifiée quand j’ai vu ma grand-mère pour la première fois, mais je pensais que je rêvais. Enfant, je ne savais pas vraiment ce que je vivais et j’avais vraiment peur. J’ai rêvé d’une petite fille et j’ai entendu sa voix dire – « Je suis Amy ».

« Les esprits se sont développés au fil des ans, mais je les vois comme si j’étais dans un souvenir. C’est comme une image brûlée de quelqu’un. Je peux voir la grand-mère de mon petit ami me faire un clin d’œil, mais il soutient vraiment les expériences. Elle est effrontée et veut un petit-enfant qui porte son nom”, a-t-elle déclaré.

