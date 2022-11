Cette femme britannique déteste porter des chaussures, l’appelle ‘Prison’ pour les pieds

Nous rencontrons souvent de nombreux reportages sur des personnes qui croient aux choses les plus étranges possibles. Leurs idéologies les distinguent des autres, et ils mettent également en œuvre ces croyances dans leurs pratiques quotidiennes, suivant ainsi un style de vie unique qu’il serait même difficile d’imaginer, et encore moins de le suivre. Dans un de ces cas bizarres, une femme du Royaume-Uni s’abstient de porter des chaussures et appelle cela une “prison” pour les pieds.

La femme, El Robertson, ne porte pas de chaussures du tout et voyage pieds nus partout. Elle croit que de cette façon, elle ne laisse pas ses pieds rester prisonniers de ses chaussures. Cependant, Robertson fait également face à de l’embarras en raison de cette décision de temps en temps. A tel point qu’un supermarché de sa localité lui a interdit d’entrer dans les lieux sans porter de chaussures.

Selon The Mirror, le résident de Bristol, âgé de 25 ans, a même parcouru Snowdon pieds nus. Elle affirme que la sensation d’aller pieds nus est « libératrice » et laisse même ses pieds en meilleure condition. Robertson a mené une vie sans chaussures depuis son enfance.

Dans une déclaration, elle a partagé: «Aller pieds nus a été un éveil de la façon dont je devrais être et à quel point cela fonctionne pour moi. J’ai l’impression que c’est assez mal compris car les gens me disent toujours à quel point c’est dangereux et irresponsable. Bien que je me sente plus en sécurité et en confiance sans chaussures, je suis également en mesure d’obtenir des commentaires appropriés du terrain.”

Elle suggère que ses pieds sont beaucoup plus “adhérents” que des chaussures sur un sol rocheux. Bien que Robertson possède quelques paires de chaussures, elles sont exclusivement destinées aux événements où elle doit être belle. Mais, dans sa vie de tous les jours, elle porte surtout ses chaussures pieds nus – des chaussures minimalistes qui s’adaptent souvent à chaque orteil – ou va pieds nus.

Elle conduit sans chaussures et fait même des randonnées à la campagne sans rien porter aux pieds. Elle qualifie les chaussures de “prison pour les pieds” et s’est juré de ne plus jamais acheter une autre paire de chaussures.

