Cette femme britannique a acheté une maison alors qu’elle était ivre et puis…

Les gens font souvent des choses sous l’influence de l’alcool qu’ils regrettent plus tard. Vous devez avoir entendu dire que les personnes ivres téléphonent souvent à des personnes à qui elles ne veulent généralement pas parler. C’est là que le problème se pose. Récemment, une femme britannique a acheté une maison entière alors qu’elle était en état d’ébriété.

Selon un rapport publié sur le site Web du Daily Star, Luana Riberia, une femme de 40 ans, vivait autrefois dans le nord du Pays de Galles, au Royaume-Uni, et travaillait dans une boîte de nuit. Récemment, alors qu’elle parlait au site Web, elle a raconté une étrange anecdote de sa vie qui est liée à une enchère sur une maison aux enchères. Luana a dit qu’une fois, elle était allée voir une maison à Leeds avec un ami. Elle aimait cette propriété mais son amie n’aimait pas l’endroit car le quartier n’était pas urbain.

Luana a dit qu’à partir de là, elle est venue dans sa boîte de nuit et y est restée la nuit pour prendre un verre. Après cela, elle a atteint sa maison le lendemain matin où elle vivait avec son petit ami. Lorsqu’elle s’est réveillée pendant la journée et qu’elle est devenue sobre, elle a appris qu’elle était devenue propriétaire de la même maison qu’elle était allée voir avec son amie.

Luana a raconté toute l’histoire et a dit que la maison était mise aux enchères et que les gens enchérissaient dessus. Lorsqu’elle est arrivée ivre à la maison le matin, elle a appelé l’agent immobilier de la maison et a offert Rs 17 lakh pour la maison. Pour cette raison, elle est devenue propriétaire de la maison. Quand Luana a appris cela, elle a été époustouflée. Son petit ami était très en colère, mais elle était un investisseur sensé.

Elle a gardé cette maison pendant un an, a doublé sa valeur, puis l’a vendue et a pris une autre maison. Après cela, elle l’a également vendu et a ensuite réalisé un bénéfice de Rs 17 lakh. De cette façon, elle a réalisé des bénéfices à plusieurs reprises et plus tard, elle a déménagé au Portugal et y a créé une petite entreprise de médias. L’ancienneté de cet incident n’a pas été mentionnée dans le rapport, mais Luana est maintenant la mère d’une fille de 12 ans.

