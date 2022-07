Cette femme australienne se dit la « praticienne médicale la plus colorée » ; Voici pourquoi

Quelle est la première impression qui vous vient à l’esprit lorsque vous pensez à un médecin ? Probablement un type sérieux avec peu ou pas d’intrigue envers les plaisirs extravagants de la vie, brandissant un stéthoscope 24h/24 et 7j/7. Cependant, le Dr Sarah Gray d’Australie est là pour briser tous les stéréotypes. Sarah, 33 ans, connue comme le “médecin le plus tatoué du monde”, est la preuve vivante qu’on ne peut pas juger un livre à sa couverture et que l’expression créative ne signifie pas qu’on ne peut pas être un bon médecin.

Au Royal Adelaide Hospital, le Dr Sarah se décrit comme la professionnelle de la santé la plus colorée. Elle poursuit une carrière d’orthopédiste. Sarah a d’abord gagné en popularité il y a des années en tant qu’ancienne cover-girl pour Inked Magazine Australia/New Zealand et Miss Inked Australia. Ses réseaux sociaux suivants s’élèvent actuellement à des milliers.

Sarah a étudié la médecine à l’Université d’Adélaïde alors qu’elle était mannequin, et elle y a obtenu son diplôme en 2017. Comme son père était médecin et son meilleur modèle dans sa jeunesse, elle a vraiment développé un intérêt pour la médecine à un jeune âge.

Le Dr Gray révèle qu’elle a reçu son premier tatouage alors qu’elle n’avait que 16 ans et qu’aujourd’hui, à l’exception de son visage, elle est presque entièrement couverte. Sarah admet qu’elle n’avait jamais eu l’intention d’acquérir autant de tatouages. C’était à l’origine un dessin à l’encre d’un artiste spécifique qui représentait une période importante de sa vie. Mais elle est ensuite allée au-delà avec l’idée d’utiliser l’art corporel comme une forme d’expression artistique. Elle veut défier les perceptions du public autour des tatouages

Bien qu’elle soit encore souvent jugée pour son apparence, l’ancienne gagnante de Miss Ink Australia reconnaît qu’il y a eu un changement d’attitude autour de la modification corporelle, mais elle tient à réaffirmer qu’elle n’est pas ses tatouages. Sarah pense qu’il est de plus en plus courant que les personnes en situation professionnelle se fassent tatouer, et elle espère que son apparence physique ne changera pas la façon dont les gens la voient.

Elle a déclaré au Daily Star : « Les tatouages ​​ne font pas de vous une mauvaise personne et toute personne qui pense que c’est juste une représentation de ses préjugés inconscients, pas de qui je suis en tant que personne. J’ai souvent des gens qui me contactent en me disant qu’ils avaient trop peur de postuler pour un emploi X ou de poursuivre une carrière X par peur d’être jugés, mais qu’ils ont décidé d’y aller quand même après m’avoir trouvé. C’est une chose assez étonnante. Si je peux encourager une personne à rester fidèle à elle-même en n’ayant pas peur du jugement, je continuerai à documenter mon parcours.

