Cette femme au foyer de Noida s’assure que les pauvres ne dorment pas l’estomac vide

Helping Hands à Noida est prêt à nourrir les personnes affamées si elles n’ont pas d’argent pour préparer leur pain quotidien. Rajni Kataria, femme au foyer à Noida, ne laisse pas les pauvres dormir l’estomac vide et nourrit gratuitement les personnes affamées.

Inspiré de la cuisine de la grand-mère de Noida

Rajni Kataria est une femme au foyer à Noida et elle nourrit gratuitement des centaines de personnes chaque jour depuis 2019. Si quelqu’un veut rembourser ses services désintéressés et propose de donner de l’argent, elle ne prend que cinq roupies. Rajni dit qu’elle s’est inspirée de la célèbre cuisine de la grand-mère de Noida. « J’ai longtemps voulu faire quelque chose de différent et puis cette idée m’est venue. J’ai prévu de nourrir les pauvres et les affamés en m’inspirant de la cuisine de la grand-mère d’Anoop Khanna ji », dit-elle.

« Dans ma nouvelle entreprise, les gens de notre société m’ont beaucoup aidée et m’ont soutenue », dit-elle. Elle raconte en outre qu’elle offre de la nourriture aux personnes près de Mother Dairy dans le secteur 34 et ne prend que cinq roupies à ceux qui ont de l’argent pour honorer leur estime de soi, et elle fournit de la nourriture gratuitement à ceux qui n’ont pas d’argent.

Elle a créé Helping Hands pour aider les pauvres

Rajni a déclaré à News18 : « J’ai formé une organisation appelée Helping Hands, dont font partie des retraités ou des personnes âgées comme moi. Cette organisation leur facture Rs 100 chaque mois et fait tout le travail. En attendant, si c’est l’anniversaire de quelqu’un ou toute autre occasion heureuse, les gens nous font aussi des dons. Si les gens veulent nous rejoindre, ils peuvent nous contacter au +919213335322. »

