Cette femme américaine se fixe des objectifs de mode durable

Un aumônier d’un collège américain et un curé épiscopal de la paroisse a déclaré avoir porté une robe pendant cent jours. Sarah Robbins Cole, 52 ans, a relevé le défi de 100 jours lancé par une marque américaine de vêtements durables, Wooland.

Tout le compte Instagram de Sarah est dédié à ce défi et presque toutes ses publications la montrent dans la robe trapèze noire Rowena créée par les Wooland pour leur défi de 100 jours. Selon Wooland, la robe a été conçue en gardant à l’esprit leurs trois principes fondateurs: vivre simplement, consommer avec soin et faire le bien. La marque a envoyé des robes aux cinquante premières personnes qui se sont portées volontaires pour porter la robe pendant toute la durée du défi.

Habitant de Boston, États-Unis, Sarah a publié son premier post Instagram le 6 septembre 2020 qui la montre dans la robe trapèze noire alors qu’elle prend un selfie miroir.

Dans un total de 114 publications sur son compte Instagram, Sarah a documenté ses 100 jours de port de la même robe et a même partagé son expérience. Le 26 décembre 2020, Sarah a publié son 100e jour de port de la même robe et a écrit dans la légende qu’elle a hâte de désencombrer son placard. Sarah a écrit que même si elle est douée pour désencombrer, porter une seule robe pendant 100 jours est une leçon précieuse sur le peu dont nous avons besoin. Décrivant son enfance et la maison dans laquelle elle a grandi, Sarah a déclaré que c’était une modeste ferme du 19ème siècle dans le Vermont, où les placards étaient minuscules.

Elle a ajouté que les habitants d’origine n’auraient jamais imaginé à quel point les vêtements bon marché deviendraient d’aussi loin que la Chine et la quantité de vêtements que la plupart des Américains achèteraient, posséderaient, laveraient et se débarrasseraient d’ici un an ou deux.

Décrivant le but du défi de 100 jours, Wooland a déclaré qu’il souhaitait encourager les gens à trouver du contentement dans une vie de moins. Le défi vise à sensibiliser les gens aux vices de la mode rapide et à ses effets néfastes sur les ouvriers des pays du tiers monde qui reçoivent de maigres salaires pour leur travail. La marque a également déclaré que l’ère moderne favorise une vie qui favorise la surconsommation, et elle pense que cela n’est pas durable à tous les niveaux.

Ainsi, pour faire évoluer le comportement des consommateurs, la marque a décidé d’amorcer un changement de perspective et de fournir des outils adaptés à ses clients. Au lieu de pousser ses clients vers le minimalisme, ils ont trouvé une manière créative de laisser les clients être leur propre juge.