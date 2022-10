Cette femme américaine a déménagé de 9 000 miles pour épouser un Tanzanien de 30 ans plus jeune

Une autre histoire d’un couple puissant dans la vie réelle, dont l’amour a traversé les frontières, est celle de Saitoti et Deborah Babu. Deborah Babu, une Américaine séjournant en Californie, est tombée amoureuse de Saitoty, un membre de la tribu Maasai tanzanienne. Saitoty a 30 ans de moins que Deborah Babu. Deborah a deux filles et un fils.

Cette femme a parcouru environ 9 000 miles de l’Amérique à la Tanzanie pour épouser sa meilleure moitié. Bien que Deborah et Saitoty aient été critiquées par leurs familles pour leur décision de se marier; enfin l’amour ne voit ni couleur, ni âge, ni frontière.

Vous vous demandez peut-être comment Deborah et Saitoty se sont rencontrés. Deborah a rencontré Saitoty lors d’un voyage en Tanzanie avec sa fille, Joyce, en octobre 2017. La mère et la fille ont accompagné Saitoti en marchant sur une plage de Zanzibar. Par courtoisie, Saitoty et son compatriote ont offert des souvenirs, Deborah les a refusés mais a demandé s’ils pouvaient prendre une photo avec eux.

C’est ainsi que les deux, Deborah et Saitoty, ont noué une amitié, qui a finalement évolué vers une relation amoureuse. Saitoty a trouvé son amour en Deborah, il les a donc accompagnés jusqu’à leur prochaine destination. Quand il était temps de revenir, Saitoty a pensé à proposer à Deborah pour le mariage. Mais avant qu’il ne puisse le dire, Deborah est retournée aux États-Unis.

La connexion entre Saitoti et Deborah était établie. Les enfants de Deborah l’ont motivée à visiter la Tanzanie toute seule et à proposer à Saitoti. C’est là que Deborah et Saitoty se sont proposées en mariage. La paire s’est mariée dans le style traditionnel Maasai en juin 2018.

Mais le mariage de Deborah et Saitoty a été légalisé cette année. S’adressant au Daily Star, Deborah a partagé son bonheur et a déclaré: “Je ne m’attendais pas à trouver un mari et à épouser quelqu’un d’aussi jeune que moi, mais c’est l’homme le plus gentil et le plus attentionné. Les gens demandent si je l’ai adopté ou si je suis sa grand-mère, ce qui peut bouleverser Saitoti. Nous aimons juste nous concentrer sur nous-mêmes et notre bonheur.

