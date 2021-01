Instagram a toujours été un espace où les gens ont partagé le meilleur de leur côté créatif. Que ce soit de la musique, de la danse ou des créateurs artistiques partagent leurs vidéos et sont en mesure d’obtenir la réaction authentique des masses sur leur création.

Maintenant, la vidéo d’une femme, dont les talents de batteur ont littéralement fait d’Internet son fan, a fait le tour sur diverses plateformes de médias sociaux.

Sa dernière bobine dans laquelle elle a fait une reprise de batterie du morceau «The River» de Bishop Briggs a fait croire à tout le monde qu’elle est en effet un maître de la batterie. Dans la vidéo, elle peut être vue en train de jouer de l’instrument et réalise également un tour de baguette entre le clip. L’as batteur est vu portant un haut noir élégant qu’elle a associé à un pantalon noir. Faith Benson dans sa bio insta se décrit à la fois comme batteuse et compositrice.

Sa vidéo en six jours a recueilli jusqu’à 91 800 000 likes. La section des commentaires est remplie de remarques comme, wow, si éclairée, reine talentueuse, belle entre autres. Certains utilisateurs ont également laissé tomber des emojis de feu, des emojis de tambour, des emojis de coeur, des emojis d’oeil de coeur, entre autres.

Dans le passé aussi, elle a partagé pas mal de reprises de différents morceaux qu’elle a fait. Il n’y a pas si longtemps, elle avait posté une reprise de la chanson populaire de Shakira «Hips don’t lie». La vidéo a reçu plus de huit lakh likes et plus de 5500 commentaires. Faith a également mentionné dans sa légende qu’il s’agit de la première bobine qu’elle partage sur Instagram.

Les commentaires sur son message révèlent que la plupart des utilisateurs sont vraiment fans de ses compétences. Une personne a écrit: « Mes hanches bougent », une autre a dit: « Woha! Ça bouge », a ajouté quelqu’un d’autre, « J’ai besoin d’une version complète de la chanson »

Beaucoup n’ont pas hésité à laisser tomber des emojis de feu, des emojis yo, des emojis de tambour, des emojis puissants, des emojis de coeur vert et de coeur rouge.

Certains utilisateurs ont également continué jusqu’à la qualifier de meilleure batteuse, un groupe d’utilisateurs a ajouté qu’elle était trop parfaite pour exister. Une instagrameuse sur des lignes similaires a écrit comment elle voulait que sa fille se groupât comme Faith. Elle a dit: « C’est comme ça que je veux que ma fille grandisse. »