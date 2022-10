Cette femme a rendu une visite surprise à son frère, la vidéo va vous faire fondre

Le lien entre frères et sœurs est irremplaçable. Ils peuvent se battre pour de petites choses mais ne peuvent pas rester éloignés l’un de l’autre très longtemps. Le lien incassable peut les amener à aller jusqu’à l’autre. Quitte à parcourir des centaines de kilomètres rien que pour se voir. Et cette récente vidéo virale décrit parfaitement le flux d’émotions lorsque deux frères et sœurs se serrent enfin dans les bras après un long moment.

La vidéo réconfortante commence avec une fille debout devant une porte fermée attendant patiemment qu’elle s’ouvre. Après quelques images, sa sœur cadette ouvre la porte et se tient là, complètement choquée avant de la serrer dans ses bras et on peut les voir toutes les deux émotives.

Le texte de la vidéo disait: “Je suis rentré chez moi pour surprendre ma sœur.” L’utilisateur a judicieusement ajouté une piste de réverbération de Lambiyan Judaiyan par Invisible Dreams. L’utilisateur a écrit la vidéo sous-titrée : “Je pleure à chaque fois que je vois ça. C’est plus dur cette fois de partir que la première fois, Avni mon tout (emoji coeur). (Publication d’un clip brut parce que cela me tient beaucoup à cœur).”

Voir la vidéo:

La vidéo a laissé les utilisateurs d’Instagram les larmes aux yeux, et beaucoup ont mentionné leurs frères et sœurs dans les sections de commentaires et ont mentionné qu’ils leur manquaient. L’un d’eux a écrit : « Cela m’a fait pleurer aussi… Parce que ma bhaiya me manque aussi. Un autre a commenté: “Je ne pleure pas, tu pleures.” Un autre utilisateur a déclaré: “J’attends aussi ma sœur et j’ai la même surprise de sa part.”

L’Instagram Reel a franchi plus de 8,4 millions de vues jusqu’à présent

La jeune fille a également ajouté une autre vidéo de réaction de ses cousins. Un extrait de la légende disait : « Contexte : Personne ne savait que j’étais à Bangalore, alors ma mère les a appelés pour passer la nuit avec ma sœur et ils ont été surpris de me voir et le battage médiatique est si mignon. J’ai vraiment de la chance.

La vidéo a atteint plus de sept millions de vues à ce jour.

