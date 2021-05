Cette femme a reçu 10 000 $ pour avoir déménagé de Brooklyn à Tulsa.

Il y a près d’un an, lorsque Covid était à son pire à New York, Lindsey Marvel a emballé son appartement à Brooklyn, New York, a acheté une voiture en ligne et s’est rendue à Tulsa, Oklahoma.

La culture du travail de n’importe où de la pandémie de coronavirus ne disparaît pas avec les vaccins, et cela a créé une opportunité pour les petites villes d’attirer de nouveaux résidents. Les soi-disant nomades numériques sont très demandés et se voient maintenant offrir de l’argent pour déménager.

« Vous êtes juste dans ce mode de survie, et j’étais juste terrifiée », a-t-elle déclaré à l’époque.

Une organisation à but non lucratif de Tulsa appelée Télécommande Tulsa offre aux travailleurs 10 000 $ pour y déménager. Ils proposent également des programmes sociaux pour connecter les nomades numériques du programme et les aider à s’adapter à une nouvelle ville.

Un an plus tard, Marvel a déclaré: « Cela a été une bénédiction. Je ne voudrais pas que ce soit autrement, pendant une pandémie ou à tout autre moment.

Elle a récemment acheté une maison, grâce aux 10 000 $ et au fait que Tulsa est beaucoup moins chère que New York. Et la vie sociale dépasse ses attentes.

« Je pense que je me suis fait plus d’amis cette année, pendant une pandémie, que je n’en ai jamais eu à l’université ou à n’importe quel autre moment où vous êtes censé être en contact avec de nombreuses personnes », a déclaré Marvel.

Tulsa est l’une des villes de plus en plus nombreuses à offrir des primes en espèces aux travailleurs à distance. Il y a même un site Web, MakeMyMove.com, qui les suit.

Un nouveau programme en Virginie-Occidentale semble offrir le plus. Il combine de l’argent et des incitatifs financiers équivalant à 20 000 $ aux personnes désireuses de travailler à partir de là.

Ascend WVA est un programme de 25 millions de dollars financé par le président exécutif d’Intuit et le natif de l’État, Brad Smith, qui dit tirer parti de deux nouvelles tendances.

«Le premier est un changement vers le travail à distance et le second est un changement de préférence géographique vers des environnements plus ruraux, et ceux-ci se sont parfaitement recoupés avec les atouts les plus précieux de la Virginie-Occidentale, qui sont des communautés accueillantes et nos équipements de loisirs en plein air», a déclaré Smith.

Ces communautés et commodités sont très demandées. Ascend WVA ouvrira plus tard cette année avec 50 emplacements, mais a déjà reçu plus de 7 000 candidatures. L’objectif sur sept ans est d’attirer plus de 1 000 nouveaux résidents, qui apporteront leur pouvoir d’achat, sans occuper des emplois locaux.

En plus de la contribution financière de Smith, l’État de Virginie-Occidentale soutient également le programme, par l’intermédiaire du bureau du gouverneur, du ministère du Tourisme et du Département du développement des économistes. Ils font des investissements égaux dans des équipements tels que le haut débit, le logement abordable et l’infrastructure nécessaire pour rendre ces communautés accueillantes pour ces travailleurs éloignés, selon Smith, qui a déclaré que le programme pourrait créer encore plus d’emplois locaux.

« Ils auront l’opportunité de travailler dans des installations de co-working avec d’autres pairs, qui sont également pleinement employés dans des entreprises, et cela commencera à créer une synergie, où ces personnes pourront dépenser dans nos communautés locales, elles pourront nouer des relations et des amitiés. , et peut-être que plus tard, ils choisiront de créer une entreprise là-bas », a déclaré Smith. « Donc, cela ne concourt pas pour les emplois en Virginie-Occidentale, cela amène des personnes pleinement employées dans l’État, ce qui renforcera notre infrastructure, notre économie et nos communautés. »

C’est très similaire à ce qui se passe à Tulsa, qui a commencé son programme bien avant que la pandémie ne frappe. Marvel a plaisanté sur le pouvoir d’achat des nomades numériques, ainsi que sur le prix du marché immobilier.

Le prix d’une maison à Tulsa est en hausse de 11% par rapport à il y a un an, selon Zillow, mais il est de 147 252 $, ce qui est bien inférieur à la valeur nationale. Marvel a acheté sa maison après avoir loué pendant un an et les loyers augmentent également.

« Parce que nous sommes originaires de villes comme Brooklyn et Seattle, nous n’avons pas vraiment une idée de ce que nous sommes censés payer pour quelque chose », a-t-elle ri. « Les gens sont donc prêts à payer un peu plus. »

Marvel a déclaré qu’elle ne s’attendait pas à quitter Tulsa de si tôt.

« New York est incroyable. C’est la meilleure ville du monde, mais c’est, tu sais, ça va être là. Je peux voyager, mais je n’ai pas besoin d’être là tout le temps. Je sais que j’ai pris la bonne décision. «