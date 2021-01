Dans les cultures misogynes, les femmes se moquent souvent de porter trop de maquillage et, dans le même système, les raillent pour ne pas se maquiller. Bien que le choix de se maquiller soit uniquement un choix personnel, cela devient un discours pour les gens autour de nous.

Un trait de rouge à lèvres, une ligne de khôl est une routine de maquillage de base. Et, quand il y a du temps et une occasion spéciale sur le calendrier, nous avons tendance à passer une heure supplémentaire à mettre ce maquillage sur notre visage. Mais quelle que soit la façon dont une femme peut être maquillée, le faire quotidiennement et non de sa propre volonté, cela peut être une tâche ardue.

C’est ce à quoi cette femme, mariée depuis 22 ans, est confrontée ces derniers temps. Sauf les jours de maladie et les voyages en camping, cette femme a dû se lever tous les jours, prendre une douche, se doucher les jambes, puis passe une heure à se maquiller et à se coiffer. Et après toutes ces années, la fatigue s’est installée et elle sent qu’elle ne peut plus le faire.

« J’en ai marre, alors j’ai récemment arrêté de le faire le dimanche. Remarquez, je ne ressemble pas à une salope totale, je mets juste une crème hydratante, mets mes cheveux en queue de cheval et porte des survêtements ou autre vêtements décontractés », a-t-elle écrit en racontant son épreuve dans Slate.comLa chronique des conseils de Dear Prudence. Mais son mari n’aime pas ses «dimanches sans toilettage».

«Je pense toujours que je suis plus belle que la moitié des femmes que je rencontre en public, mais mon mari est en proie à mes dimanches sans toilettage», dit-elle.

Son mari pense que sa nouvelle routine de ne pas se maquiller le dimanche sera le début d’une «spirale descendante» pour elle et qu’elle finira par être une «femme en désordre et slobby».

Pour lui, le nouveau look de sa femme n’a rien à voir avec «sexy». «Il souligne qu’il se douche encore tous les jours (c’est vrai – et cela lui prend 15 minutes du début à la fin) et que, même s’il ne se rase pas le week-end, Je lui ai dit que son chaume était sexy (ça l’est) mais il ne trouve rien de sexy dans mon nouveau look », écrit-elle.

Bien qu’elle ne soit pas complètement désenchantée par sa routine de maquillage, elle estime que c’est une perte de temps lorsqu’elle ne fait rien d’autre que du travail dans la cour ou aller à l’épicerie. Maintenant, elle sent que son mari est « ridicule » avec son insistance et son insistance à suivre la routine de maquillage sans faute. « Ses insultes à ce sujet m’énervent vraiment »