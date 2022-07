Cette femme a passé une décennie à écrire l’histoire russe concoctée sur Wikipédia

Google est devenu notre lieu de prédilection pour toute question ou confusion. Imaginez à quel point ce serait surprenant si vous découvriez soudainement que les informations que vous pensiez être vraies sur Internet étaient des histoires fabriquées. Oui, vous avez bien lu ! Maintenant, plongeons en profondeur.

Un romancier fantastique, Yifan, de Chine, a trompé les gens en faisant la même chose pendant 10 ans sur Wikipédia. Selon des sources, elle écrivait des concoctions sur l’histoire de la Russie sur Wikipédia depuis environ 10 ans.

Yifan a dû faire des recherches sur l’histoire russe pour son roman. Elle a obtenu des informations sur Kashin Silver Mine, l’une des premières industries modernes les plus importantes au monde. Elle a trouvé tout cela intéressant et a commencé à faire d’autres recherches à ce sujet.

Lorsqu’elle a fait correspondre les informations de Wikipédia chinois avec celles de Wikipédia russe, il y avait des dissemblances. Même les mines et les personnages qu’elle cherchait n’étaient pas dans l’histoire russe.

Plus tard, elle a mis cet incident sur une plateforme chinoise de questions-réponses nommée Zhihu et c’est devenu viral sur place. La femme, qui a écrit des centaines d’articles, s’est publiée sous le nom de “Zhemao” et elle s’appelait la fille d’un diplomate en poste en Russie. Elle a même fait la fausse affirmation flagrante qu’elle était diplômée en histoire russe. La femme n’avait qu’un diplôme d’études secondaires et est femme au foyer.

Après la révélation de cet incident, Jimao a déclaré qu’elle serait désormais bannie de manière permanente. Elle veut apprendre de nouvelles choses et vivre une vie honnête maintenant qu’elle a très peu de temps pour étudier. Certaines personnes sont inspirées par la capacité des femmes à écrire des histoires, tandis que d’autres sont attristées par la baisse de confiance dans Wikipédia chinois.

