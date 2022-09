S’il y a quelque chose de complètement opposé à l'”humble tarte”, ça doit être ça. C’est “pie in the sky”, mais pour de vrai. La créatrice de vidéos Instagram, Mckenna Knipe, a mangé une tarte en parachutisme et la vidéo d’elle savourant la collation dans les airs devient virale. Étendant le message pour soutenir les entreprises locales, Knipe a pris une tarte du Napoleon Cafe à Jackson, Michigan, dans le ciel et l’a mangée là-haut. “Soutenez vos entreprises locales !!! Napoleon Cafe ici à Jackson Michigan est célèbre pour ses tartes… Je devais voir pourquoi, de la meilleure façon que je connaisse ! absolument BOMBE ! Fraîchement préparé tous les jours !! ❤️” Elle a légendé la vidéo.

Il y avait des variantes de la même blague dans les commentaires. “Imaginez une tarte entière tomber du ciel sur la tête de quelqu’un”, a commenté un utilisateur d’Instagram. “Maintenant, je sais d’où vient la tarte qui a atterri sur le visage de mes amis jk jk [sic]», plaisante un autre. “Ppl se fait bombarder de tarte qui tombe [sic]», écrit encore un autre. Alors que certaines personnes ont apprécié l’exploit, certains ont dit qu’ils ne comprenaient pas pourquoi il était nécessaire de le faire.

Mckenna n’est pas le premier à essayer quelque chose comme ça. Récemment, quatre plongeurs de l’État américain du Texas ont mangé une pizza en faisant du parachutisme. Lori Patalocco et ses trois amis ont été filmés en train de manger une pizza dans les airs pendant qu’ils sautaient tous les quatre en parachute. Le groupe d’amis se trouvait à 14 000 pieds au-dessus d’un avion lorsqu’ils en ont sauté pour vivre l’aventure.

La vidéo commence par donner au public une vue du sol depuis l’avion. Ensuite, deux plongeurs tenant fermement une boîte à pizza débarquent de l’avion avec celui qui filmait la vidéo. Un quatrième parachutiste les rejoint également dans leur aventure.

Alors que la gravité faisait descendre les plongeurs à grande vitesse, la personne qui enregistrait la vidéo donne une part de pizza à l’un des plongeurs et en choisit également une à manger.

Parlant de leur exploit inhabituel, Lori, parachutiste de 43 ans, a déclaré qu’ils avaient décidé de manger de la pizza en faisant du parachutisme parce qu’une de ses amies Melissa voulait voir s’il était possible de se régaler du plat italien en chute libre, a rapporté Daily Mail.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici