Cette femme a été arrêtée pour avoir nourri des sans-abri. Mais elle dit qu’elle ne s’arrêtera pas

Comme ça arrive6h40Cette femme a été arrêtée pour avoir nourri des sans-abri. Mais elle dit que ça ne l’arrêtera pas

Norma Thornton dit qu’elle a appris dès son plus jeune âge qu’il était important d’aider les autres quand on le peut.

“Si vous en avez beaucoup, vous partagez. Si vous pouvez améliorer la vie d’une personne pendant seulement une minute chaque jour, vous avez accompli un miracle. Et c’est comme ça que ma grand-mère m’a appris”, a déclaré Thornton, 78 ans. Comme ça arrive l’hôte Nil Köksal.

Mais cette leçon ne l’a pas préparée à ce qui s’est passé le 8 mars au Community Park de Bullhead City, en Arizona.

Thornton distribuait des repas faits maison aux sans-abri, ou à quiconque en avait besoin, comme elle l’avait fait à plusieurs reprises. Puis elle a vu une voiture de police s’arrêter.

Elle dit qu’il n’était pas si inhabituel de voir une voiture de police dans le parc. Elle n’a même pas pensé que c’était étrange quand un policier s’est approché d’elle.

Le choc est venu quand il lui a dit qu’elle était en état d’arrestation pour avoir violé la loi de la ville. Ordonnance sur les événements de partage de nourriture contre la distribution de nourriture dans le parc à des étrangers.

“Au début, je pensais juste que c’était une sorte de farce”, a déclaré Thornton.

Thornton paie certains des ingrédients de sa propre poche et les dons l’aident pour le reste. (Institut pour la justice)

L’officier, qui, selon Thornton, était très poli, l’a mise à l’arrière de la voiture de police et l’a emmenée au poste de police.

Elle a été relevée de ses empreintes digitales, accusée d’un délit et condamnée à comparaître ultérieurement devant le tribunal, puis ramenée à son véhicule dans le parc.

“C’était, je suppose que vous diriez dévastateur”, a déclaré Thornton. “Être accusé comme un criminel… c’est quand même quand j’y pense, c’est assez bouleversant.”

Thornton a plaidé non coupable. La ville a finalement abandonné les poursuites, passibles d’une amende maximale de 750 $ US et de quatre mois d’emprisonnement, selon le procès.

Elle prévoit de poursuivre Bullhead City et les accuse de violer ses droits humains, avec l’aide d’un cabinet d’avocats à but non lucratif appelé Institute for Justice. Elle veut que l’ordonnance soit déclarée inconstitutionnelle.

Poursuite contre Bullhead City

Thornton a commencé à distribuer des repas dans le parc lorsqu’un ami de son église lui a demandé de donner un coup de main. Thornton travaillait dans l’industrie de la restauration et était heureux d’aider.

“Je fais de la nourriture pour les personnes dans le besoin depuis de très nombreuses années”, a déclaré Thornton. “Partout où je vis, à tout moment, je partage avec tous ceux qui en ont besoin.”

Thornton dit qu’elle ne leur donnerait pas de nourriture qu’elle ne servirait pas à ses propres enfants. Certains repas récents ont inclus de la dinde avec de la farce et des haricots verts, et des chili dogs avec des haricots secs.

Comme ça arrive a demandé un commentaire au maire de Bullhead City, Tom Brady.

Dans une réponse par e-mail, un responsable de l’information publique de la ville a affirmé que l’ordonnance est légale et que la ville est au courant du procès en cours et qu’elle est représentée.

“Bullhead City veut que le public comprenne pleinement son engagement envers les sans-abri, y compris l’alimentation des sans-abri dans le nouveau refuge pour sans-abri de la ville”, a déclaré la ville dans un communiqué de presse.

Cela me fait du bien de voir quelqu’un heureux, même si ce n’est que pour quelques instants. -Norma Thorton

Selon le communiqué, la ville a adopté l’ordonnance après des années de plaintes de familles qui voulaient utiliser les parcs de la ville. Il a également déclaré que les gens pouvaient distribuer des aliments scellés et préemballés.

Il a ajouté que l’ordonnance ne s’applique pas aux groupes privés ou aux réunions de famille qui n’offrent pas de nourriture au public.

Mais Thornton dit que donner des aliments préemballés n’est pas une option. Elle dit qu’elle reçoit un petit chèque de sécurité sociale et qu’elle ne pourrait pas acheter de nourriture préemballée, même pour elle-même.

“La façon dont je comprends l’ordonnance … je devrais payer 250 $ pour obtenir un permis, et cela ne me permettrait de le faire qu’une fois par mois”, a déclaré Thornton.

Trouver de nouvelles façons d’aider

Thornton trouve toujours des moyens de nourrir les gens.

Elle distribue ses repas dans une ruelle privée, mais elle dit que les gens qui viennent chercher de la nourriture doivent s’asseoir dans une ruelle sombre et inconfortable, au lieu du parc.

Malgré cela, les gens font toujours la queue.

“Cela me fait du bien de voir quelqu’un heureux, même si ce n’est que pour quelques instants”, a-t-elle déclaré.

Thornton espère que son histoire inspirera d’autres personnes à aider ceux qui en ont besoin. (Institut pour la justice)

Thornton achète certains de ses propres ingrédients, et des amis, des voisins et la banque alimentaire contribuent pour le reste. L’autre jour, se souvient-elle, une personne qui s’était arrêtée pour un repas a même fait don de 5 $ pour aller aux ingrédients du lendemain.

Elle dit que certaines personnes lui ont dit qu’en distribuant des repas, elle permettait l’itinérance au lieu de la combattre. C’est quelque chose pour laquelle elle a pensé et prié. Mais elle dit qu’elle fait de son mieux pour les aider à survivre.

Thornton espère qu’en partageant son histoire, davantage de personnes seront inspirées pour aider les personnes dans le besoin dans leur communauté.

“Peut-être, juste peut-être, qu’une autre personne se présentera et donnera un coup de main à quelqu’un pour améliorer la vie de quelqu’un d’autre pendant quelques instants”, a-t-elle déclaré.