Cette femme a demandé à Internet de modifier sa photo et les résultats sont hilarants

L’édition d’images peut parfois être délicate et les gens demandent souvent de l’aide pour la même chose. Cette fille sur Twitter a fait de même et a posté une photo d’elle-même, demandant aux internautes de la modifier pour elle. Elle a demandé aux gens d’enlever une femme juste derrière elle. La femme peut être vue vêtue d’un pull rouge. Cependant, comme toujours, les internautes n’ont pas hésité et ont fait étalage de leurs compétences en matière d’édition et les résultats vous laisseront en deux.

Quelqu’un peut-il supprimer cette femme en rouge svp pic.twitter.com/hrx9XTRFbJ – dTRASH (@DhakoDisha) 13 novembre 2022

Alors que certains ont transformé l’image, d’autres ont été vus complètement photoshoppés. Regarde:

les femmes dans quoi ? pic.twitter.com/zYMvVp0QGD — toomuchaayush (@yushiehehe) 13 novembre 2022

Maintenant c’est une femme en noir pic.twitter.com/mDwNYWayLj — B️rle-G (@Hero_Zumour) 13 novembre 2022

Les femmes en rouge ont été supprimées pic.twitter.com/hw2N1dDqLn – Abd (@softcoreaf) 13 novembre 2022

Ekdum phunny kr deta hun pic.twitter.com/lb3eOh6W6b – 170-0 (@Radhe_Mohan3) 13 novembre 2022

Ce que j’ai fait pic.twitter.com/xzbh6SGtAM — GURU (@I_AM_GURU_) 14 novembre 2022

Tumko nikla ke dusre bg moi chipka diya. pic.twitter.com/7ZLb1JA5Aq – ً (@guy_cosmicguy) 13 novembre 2022

Acheter des pizzas ! pic.twitter.com/IbUURfiz9l — Maddy S Ⓜ️ (@Official_Maddy7) 13 novembre 2022

Pendant ce temps, plus tôt, l’utilisateur de Twitter Sunny a partagé une capture d’écran dans laquelle un garçon pakistanais peut être vu debout et admirant la vue. Dans la légende, on peut le voir demander aux gens de retoucher son image et de le ramener un peu au centre. Cependant, les internautes ont pleinement profité de ce moment et l’ont édité d’une manière que vous ne pouvez pas imaginer. Alors que certains l’ont transformé au milieu d’un terrain de cricket, d’autres ont ajouté des animations et du texte aux images. Le téléchargeur lui-même a téléchargé quelques captures d’écran.

Comment allez-vous modifier l’image si vous en avez l’occasion ?

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici