Cette féministe réputée s’inquiète vraiment des problèmes des hommes

Pourquoi cette féministe fougueuse et drôle s'inquiète pour les hommes

Dans son nouveau livre Et les hommes ?, La féministe de longue date Caitlin Moran soutient que la société a ignoré pendant trop longtemps les défis auxquels sont confrontés les hommes hétérosexuels, blancs et valides, et que nous en souffrons tous.

Se concentrer sur le sort d’un groupe de personnes, dont beaucoup s’accordent à dire qu’ils ont bénéficié de la part du lion des privilèges, de la richesse et du confort de la société, a haussa quelques sourcils et a laissé le best-seller britannique défendre sa position.

« Évidemment, il y a certains avantages à être un homme blanc hétérosexuel, mais il y a aussi des inconvénients statistiques visibles », a déclaré Moran, 48 ans, dans une récente entrevue à l’émission CBC. Le magazine du dimanche.

« Les garçons sont plus susceptibles de recevoir des médicaments à l’école en raison d’un comportement perturbateur. Ils sont plus susceptibles de devenir dépendants de l’alcool, des drogues ou de la pornographie, plus susceptibles de rejoindre un gang, plus susceptibles d’être impliqués dans des actes de violence. Ils constituent la majorité des la population des sans-abri, la majorité de la population carcérale. Et au Royaume-Uni, la principale cause de décès chez les hommes de moins de 50 ans est le suicide.

« Jusqu’à ce que nous puissions commencer à parler de ces problèmes, nous aurons juste une génération à venir de garçons qui seront de plus en plus en colère », a déclaré Moran dont les titres de livres précédents incluent, Comment être une femme et Plus qu’une femme.

Bien que les statistiques et les affirmations de Moran soient basées sur l’expérience britannique, il existe des similitudes au Canada. Selon Statistique Canada, la plupart des victimes d’homicide ont toujours été et continuent d’être des hommes. En 2021, il y a eu 586 victimes masculines et 197 victimes féminines. (Cependant, un tiers de toutes ces victimes masculines étaient racialisées.) Et au Canada, les hommes sont trois fois plus susceptibles se suicider que les femmes.

Moran dit que toute une génération d’hommes a « grandi à une époque où nous continuons à dire que l’avenir est féminin », les laissant en colère et oubliés. (Harper Collins Canada)

Le livre de Moran est moins une feuille de route sur la manière de résoudre ces problèmes qu’un démarreur de conversation, a-t-elle déclaré. « Mon travail consiste toujours à entamer une conversation difficile. Chacun de ces chapitres est fondamentalement une chose dont nous ne parlons pas ou dont nous ne savons pas comment parler. »

L’argument de Moran est le suivant : de nombreux hommes sont restés, au fil des décennies, relativement silencieux alors que le féminisme était florissant.

Mais plus récemment, notamment à la suite du mouvement #MeToo, « Ils disent : ‘Qu’en est-il de nos problèmes ? Les femmes gagnent désormais par rapport aux hommes. Le féminisme est allé trop loin' », a déclaré Moran.

« Très rapidement, toute une génération s’est écoulée », a-t-elle déclaré. « Leurs fils ont maintenant grandi à une époque où nous ne cessons de dire que l’avenir est féminin. »

Le résultat? Les hommes se sentent en colère et oubliés, a déclaré Moran.

Selon un Sondage Ipsos de 2022un homme sur cinq au Canada pense que le féminisme fait plus de mal que de bien et un tiers croit que la masculinité traditionnelle est menacée.

Jordan Peterson donne une conférence à l’Université de Toronto en 2017. Moran dit que des hommes comme Peterson sont devenus populaires parce qu’ils sont prêts à parler des défis auxquels font face d’autres hommes. (René Johnston/Toronto Star via Getty Images)

« Nous n’avons ni le réseau, ni l’infrastructure, ni même le langage nécessaire pour parler des hommes et des garçons et de la manière dont leur vie doit changer », a-t-elle déclaré.

Et selon Moran, c’est pourquoi des hommes comme l’influenceur des médias sociaux Andrew Tate et le psychologue Jordan Peterson sont devenus si populaires : parce qu’ils sont prêts à parler des défis auxquels les hommes sont confrontés.

Malheureusement, ils donnent de mauvais conseils et tentent de « remonter le temps… jusqu’à une époque antérieure au féminisme », a-t-elle déclaré.

« Vraiment risible »

Mais cet argument attire l’attention de Julie S. Lalonde, défenseure des droits des femmes et éducatrice publique basée à Ottawa.

« C’est un argument peu sérieux à faire valoir en 2023, selon lequel nous n’avons pas écouté les hommes blancs hétérosexuels », a déclaré Lalonde à CBC News. « L’idée selon laquelle nous devons entamer une conversation ou commencer à écouter les hommes blancs hétérosexuels ou commencer à centrer leurs besoins est vraiment risible. »

Les hommes fournissent déjà des informations et des conseils à d’autres hommes et garçons, dit-elle.

Julie S. Lalonde est une défenseure des droits des femmes et une éducatrice publique basée à Ottawa. Elle dit que l’argument de Moran est « risible ». (Carbone et Artisanat)

Elle cite comme exemple la campagne du Ruban Blanc, un mouvement mondial visant à mettre fin à la violence contre les femmes qui a débuté au début des années 1990 après le massacre de l’École Polytechnique.

« Nous avons fait en sorte que, ici au Canada, nous soyons extrêmement fiers », a déclaré Lalonde.

La théorie de Moran, dit-elle, « me dit qu’elle n’est pas réellement connectée au terrain, à la base et aux conversations qui ont eu lieu ».

Il existe d’autres exemples. En Nouvelle-Écosse, Morris Green a fondé GuysWork il y a plus de 10 ans. Le programme financé par la province travaille avec les écoles pour offrir des modules d’éducation sanitaire aux garçons de 6e et 9e années.

« Comment pouvons-nous faire quelque chose de positif pour perturber et réduire la violence sexiste si nous ne travaillons pas avec les jeunes hommes ? » » dit Vert.

Cela fait maintenant des années que Green discute avec les garçons de leurs problèmes. « C’est assez cohérent : ils ne veulent pas avoir l’air faibles. Ils ne veulent pas avoir l’air vulnérables. Ils ont l’impression qu’ils peuvent montrer une gamme très étroite d’émotions. »

Morris Green est le fondateur de GuysWork, un programme scolaire financé par la province en Nouvelle-Écosse. (Soumis par Morris Green)

Et ils sont aussi systématiquement homophobes, a-t-il déclaré.

« Ce sont ces normes traditionnelles de masculinité qui les poussent à l’homophobie, à la transphobie, à la misogynie, au sexisme et à d’autres choses inutiles », a déclaré Morris.

Une partie de l’objectif est de fournir aux garçons des modèles solides – des enseignants ou des spécialistes en milieu scolaire – afin qu’ils ne se tournent pas vers des personnes épousant des points de vue plus extrêmes, a déclaré Green.

GuysWork comprend huit à dix séances sur la masculinité et le genre chaque année et, grâce à un nouveau financement des gouvernements provincial et fédéral, il est étendu en tant que projet pilote de trois ans à travers le Canada atlantique.

C’est à cause de programmes comme celui-là que Lalonde n’accepte pas l’argument de Moran.

« Je suis tout à fait d’accord sur le fait qu’il faut parler de masculinité », a déclaré Lalonde.

« Ce sont des conversations importantes à avoir, mais c’est tellement décevant que quelqu’un comme [Moran] avec une telle plateforme, avec des références féministes aussi incroyables, je tomberais dans ce que je pense être un piège. »