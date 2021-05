Cette famille vous paiera 1 crore de roupies pour s’occuper de son domaine aux Bahamas

Une famille fortunée cherche à embaucher un «couple domestique itinérant» pour s’occuper de leur résidence sur une île privée des Bahamas.

L’emploi publié par Polo et Tweed le 28 avril, avec une courte vidéo, déclare que le couple sélectionné devra gérer les maisons familiales de la famille riche, basée entre Naples, la Floride et les Bahamas, en semaine, de 8 h 00 à 17 h 00 du lundi au vendredi, avec un logement privé fourni.

Selon les détails de l’emploi, le «couple domestique expérimenté» devrait gérer leur grand domaine en Floride qui comprend trois maisons, avec neuf salles de bains et le domaine des Bahamas se compose de quatre maisons avec quatre chambres dans chaque maison.

Selon la liste, le couple sera payé entre 100 000 et 120 000 dollars (plus de 1 crore de Roupies) par an en fonction de son expérience, ainsi que des soins de santé, des prestations dentaires et une voiture pour les tâches professionnelles.

Il n’y a pas beaucoup d’informations sur la « famille haut de gamme », sauf qu’il s’agit d’une famille de quatre personnes, avec deux enfants adultes qui ont passé 80% de leur temps aux Bahamas à cause de Covid-19. La famille est décrite comme « amicale, détendue, facile à vivre » à la recherche d’un couple « discret, bien élevé et professionnel » pour « gérer les invités, effectuer les tâches devant la maison et gérer le ménage du point de vue quotidien ».

Les tâches comprennent tous les aspects de l’entretien ménager et de la gestion comme le nettoyage quotidien en profondeur de la maison, la préparation des lits, le nettoyage de la salle de bain et d’autres zones, la lessive, le repassage, les courses et l’accueil des invités.

Lucy Challenger, fondatrice de Polo & Tweed, a déclaré Métro c’est un «poste unique dans une vie» et le client a été tenté de postuler lui-même. Elle affirme qu’ils ont été inondés de réponses depuis sa publication sur leur site Web et qu’ils sélectionnent actuellement des candidats et ont exhorté d’autres couples intéressés à envoyer leur CV immédiatement.

La liste indique que la famille interroge le bon couple pour commencer dès que possible.

D’autres avantages inclus avec le travail sont un jet privé pour voyager entre les maisons, l’hébergement dans les deux propriétés et, bien sûr, la vue panoramique.

Si cela semble assez tentant, allez-y et postulez.

