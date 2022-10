En 2020, lorsque la pandémie a interrompu nos voyages, ma famille a acheté une maison de quatre chambres et de 3 600 pieds carrés à Golden Oak au Walt Disney World Resort près d’Orlando, en Floride. Mes parents voulaient acheter une maison de vacances depuis un certain temps. J’ai une fille de cinq ans et mon frère était sur le point de devenir père, alors nous cherchions un endroit pour passer du bon temps ensemble. Mon mari et moi vivons environ trois ans et demi heures de route à Miami, mais Golden Oak est notre maison loin de chez nous. Comme nous travaillons tous les deux à distance, nous pouvons rendre visite au moins deux fois par mois à notre fille. En tant que voyage et parentalité blogueur, Je reçois beaucoup de questions de mes followers sur ce que c’est que d’avoir une maison dans la communauté résidentielle très convoitée de Disney.

Qu’est-ce que le chêne doré de Disney ?

Chêne doré de Disney est une propriété fermée de maisons unifamiliales de luxe, à seulement six kilomètres du parc Disney’s Magic Kingdom. Il y a environ 300 maisons qui vont de 1 800 pieds carrés à 12 000 pieds carrés. Une maison vendue pour 12 millions de dollars cette année, et une autre est actuellement coté à 9,5 millions de dollars. Divisées en huit quartiers, les maisons ont été conçues par Walt Disney Imagineering, la division de Walt Disney Company qui supervise la conception et la construction de ses parcs à thème. Les résidents ont accès à des piscines, un centre de remise en forme, des restaurants et d’autres complexes Disney. Ils sont également membres de l’exclusif Golden Oak Club, qui propose “services de type conciergerie“, y compris des visites privées du parc VIP et des billets pour des événements spéciaux.

Acheter une maison à Disney’s Golden Oak

Golden Oak a commencé à répertorier les maisons en 2010. Mais bien que je sois un habitué de Disney, je n’en avais jamais entendu parler jusqu’à ce que mes parents rendent visite à des amis dans leur maison de vacances là-bas en 2020.

Icône Zoom avant Flèches pointant vers l’extérieur Cristie vit à Miami avec son mari et leur fille, mais ils se rendent deux fois par mois dans leur maison de vacances sur le thème de Disney près d’Orlando, en Floride. Photo: Cristie Anne Cabrera

Au cours de leur visite, ils ont pu visiter l’une des maisons les plus récentes. Ils ont FaceTimed mon frère et moi pour nous montrer la maison. Nous sommes tous tombés amoureux de l’endroit et avons conclu un contrat au prix fort demandé. Les maisons à Golden Oak se vendent rapidement, mais nous avons eu de la chance avec le timing. Tout le premier étage était meublé, nous avons donc tous pu profiter du week-end de Thanksgiving quelques jours seulement après la fermeture cette année-là.

Un coup d’oeil à l’intérieur de notre ‘chalet de princesse’

Nous vivons dans le quartier The Cottages at Symphony Grove. Chaque maison a son propre look fantaisiste. Le nôtre a été inspiré par le cottage de Belle dans “La Belle et la Bête”.

Chaque maison de The Cottages at Symphony Grove a son propre thème unique. Photo: Cristie Anne Cabrera

Une chose que toutes les maisons Golden Oak ont ​​en commun sont les minuscules détails sur le thème de Disney. Notre propriété, par exemple, compte plus de 50 Mickey Mouse cachés. Les enfants adorent essayer de les retrouver à chaque fois qu’ils viennent. Notre maison est de style cottage français, en particulier au premier étage.

Icône Zoom avant Flèches pointant vers l’extérieur L’entrée de la maison est ornée d’une porte sculptée et d’un lustre élégant. Photo: Cristie Anne Cabrera

La cuisine et la salle à manger sont complètes avec des poutres en bois et d’autres accents de campagne.

Icône Zoom avant Flèches pointant vers l’extérieur Des détails en bois vieilli, des carreaux complexes et une imposante hotte de cuisine confèrent à l’espace une atmosphère de campagne française. Photo: Cristie Anne Cabrera

A l’étage, la maison devient plus clairement sur le thème de Disney. Au deuxième étage, ma chambre a une citation de “La Belle et la Bête” au-dessus du lit. La chambre de mon frère a des personnages “Winnie l’ourson” peints à la main sur les murs. La chambre avec lits superposés (alias la chambre “Bambi”) est minuscule mais pleine de beaux détails comme des murs lambrissés et une petite veilleuse pour chaque lit.

Icône Zoom avant Flèches pointant vers l’extérieur Les lits superposés confortables de cette chambre sur le thème “Bambi” en font un favori de la famille. Photo: Cristie Anne Cabrera

Ma caractéristique préférée dans toute la maison est un escalier en colimaçon au deuxième étage qui mène à la “salle de lecture de Belle” au troisième étage, qui est maintenant la salle de jeux des filles. Il a récupéré des poutres en bois sur les plafonds, des dessins peints à la main sur les murs, une bibliothèque intégrée et la même rampe que l’escalier aux fenêtres. Enfin, il y a une suite d’invités qui se connecte à la maison par le patio extérieur. Toute cette zone donne l’impression d’être entrée dans une suite de princesse, grâce à quelques touches Disney comme la poignée de porte “Alice au pays des merveilles”. Nous avons aussi une petite piscine et un jacuzzi. Il est complètement entouré par la maison, ce qui rend l’espace plus privé. Dans le patio, il y a une table à manger pour six personnes, un coin salon avec un canapé et des chaises, une cheminée et une cuisine extérieure.

Dans le quartier Golden Oak