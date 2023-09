Cette famille entière est morte d’une surdose présumée. Ceux qui restent disent que les parents toxicomanes ont besoin de plus de soutien

Anne Doig regarde trois visages souriants sur les documents funéraires sur ses genoux – l’un beaucoup plus jeune que les autres.

Un enfant en bas âge vêtu d’une combinaison de Noël est assis sur un lit, soutenu par des oreillers. Les mots « Madison Lily Cowan. 6 août 2021 — 1er janvier 2023 » sont imprimés en lettres roses.

Les parents de Madison, John Cowan et Berkeley Donkervoort, tous deux âgés de 38 ans, sont décédés quelques mois après leur unique enfant.

Tous trois seraient morts d’une intoxication médicamenteuse toxique, également appelée surdose.

Dès la naissance de Madison, Doig craignait que la fillette ait des difficultés, étant donné les dépendances de ses parents.

« C’est une chose terrible à penser, mais sans une intervention très puissante et soutenue sur une longue période de temps, l’espoir de cette petite fille de vivre quelque chose qui ressemble à une vie normale était mince », a-t-elle déclaré.

Doig et d’autres membres de la famille souhaitent un meilleur soutien pour les parents toxicomanes et de meilleures protections pour leurs enfants.

Des années d’addiction, des appels à l’aide

Doig dit que son fils, John, était une « personne ensoleillée et optimiste ». Il a étudié la tuyauterie en Alberta, mais un traumatisme crânien subi dans un accident de voiture a nui à sa capacité à poursuivre sa carrière.

Berkeley était une hygiéniste dentaire qui avait « le plus grand rire », selon sa mère, Susan Donkervoort. Elle pensait que Berkeley avait consommé du fentanyl pendant huit ans avant de mourir.

John et Berkeley ont commencé à sortir ensemble en 2015, puis sont tombés enceintes vers Noël 2020. Doig dit que Berkeley n’a reçu de soins prénatals qu’à son troisième trimestre, malgré les encouragements de sa famille.

Elle et Donkervoort pensent que Berkeley a consommé de la drogue pendant sa grossesse.

Les deux grand-mères disent avoir appelé à plusieurs reprises la police de Saskatoon et les services de protection de l’enfance de la Saskatchewan. Ils ont exprimé leurs inquiétudes concernant la consommation de drogue du couple, ainsi que le fait que la famille vivait avec une personne qui, selon eux, était un trafiquant de drogue connu.

Un travailleur social qui s’enregistrait dans la famille réservait des visites à l’avance, dit Doig, donnant ainsi à John et Berkeley beaucoup de temps pour faire le ménage et « brouiller les traces ».

Elle a organisé une intervention en décembre 2022 pour obtenir l’aide des parents, mais quelques semaines plus tard, Madison est décédée.

La mort de Madison

Selon Doig, John lui a dit que Berkeley l’avait appelé au travail le jour du Nouvel An. Madison était malade – vomissait – et elle avait besoin qu’il rentre à la maison.

Au lieu d’appeler le 911, Doig dit que quelqu’un qui connaissait la famille a conduit Berkeley et Madison à l’hôpital où le personnel a tenté de réanimer le bébé. Mais elle était partie.

Doig affirme que des documents du Service des coroners de la Saskatchewan montrent que Madison est morte avec du fentanyl, du carfentanil et des benzodiazépines dans l’estomac. Elle pense que le bébé a ingéré la drogue d’une manière ou d’une autre.

« Nous avons survécu aux funérailles », a-t-elle déclaré.

« John a fait un travail fabuleux. Il était capable de se tenir sur le pas de la porte et de saluer chaque personne. »

Les deux parents sont morts avec des drogues dans le système

Mais quelques semaines plus tard, le 6 février, John est décédé.

Selon Doig, il avait pris de la quétiapine à quelqu’un, un médicament utilisé pour traiter les troubles psychotiques ou comme sédatif pour les personnes toxicomanes.

« C’était dans son organisme avec les produits de rue qu’il consommait », qui, selon Doig, comprenaient du fentanyl, de la méthamphétamine et des benzodiazépines, selon les documents du coroner.

Berkeley est décédé le 21 juin.

Donkervoort a reçu des documents du coroner indiquant que sa fille avait du fentanyl et des benzodiazépines dans son organisme au moment de son décès.

Elle a dit que même le fait de ne pas perdre Madison et John était suffisant pour que sa fille demande de l’aide.

« En fait, j’espérais qu’elle aurait pu être accusée de quelque chose pour pouvoir obtenir de l’aide en prison. »

La police de Saskatoon a enquêté sur les décès, puis les a remis au Service des coroners de la Saskatchewan.

Un porte-parole du ministère des Services sociaux de la Saskatchewan a déclaré que le ministère enquête sur les incidents graves survenus aux enfants pris en charge ou qui reçoivent des services sociaux.

Le coroner, qui est au courant de ces enquêtes, pourrait choisir de mener une enquête sur les décès, ce que Doig dit qu’elle soutiendrait si cela favorise le changement et protège les autres.

Protéger les enfants

Doig, une médecin de famille récemment retraitée depuis 40 ans, affirme que ces décès sont tragiques pour sa famille, mais évitables pour d’autres.

« On ne peut pas aider quelqu’un qui ne veut pas être aidé, mais je pense que les règles changent lorsqu’il y a un bébé », a-t-elle déclaré.

Même si elle ne pense pas que Madison aurait dû être emmenée, Doig affirme que le système actuel ne fonctionne pas.

« Ce que je voulais, c’était du soutien pour ces parents, mais je ne sais pas à quoi ressemblait ce soutien. »

Chaque famille et chaque situation sont différentes, selon le Dr Peter Selby, spécialiste de la santé en toxicomanie à l’Université de Toronto et au Centre de toxicomanie et de santé mentale.

« Ce n’est pas parce que cette personne a une dépendance active qu’elle doit perdre la garde de cet enfant pour toujours. Mais cela peut signifier que d’autres personnes sont amenées à s’assurer que cet enfant est élevé en toute sécurité. »

Cela pourrait ressembler, par exemple, à trouver des services de garde responsables lorsque les parents en consomment.

C’est lorsque les parents ne sont pas en mesure de subvenir aux nécessités de la vie que Selby estime que les agences devraient intervenir, en fournissant une aide qui garde à cœur l’intérêt supérieur de l’enfant.

« Ce qui est bien, c’est qu’avec la consommation de substances, c’est réversible, donc les gens peuvent aller mieux. J’ai vu cela se produire plusieurs fois », a-t-il déclaré.

Il dit que lorsque des enfants sont enlevés à des mères qui consomment de la drogue, cela renforce les stigmates et l’idée qu’ils sont de mauvaises mères. Au lieu de cela, il dit que nous devons réexaminer la manière dont nous fournissons un soutien en matière de toxicomanie aux femmes enceintes qui en ont besoin.

« Vous avez besoin d’un village autour de cela », a déclaré Selby, qui a aidé à créer un réseau de soutien existant au Centre de santé St. Joseph à Toronto. Il note que cela implique souvent le secteur du logement, les soins de santé, la protection de l’enfance et le système juridique qui travaillent à maintenir l’unité des familles.

« Si nous n’investissons pas maintenant, j’ai l’impression que nous allons perdre toute une génération. »

Appel à un approvisionnement plus sûr

Doig dit que Berkeley et John ont essayé la méthadone – un médicament utilisé pour traiter la dépendance aux opioïdes – mais qu’ils avaient toujours du mal avec les substances.

Doig pense qu’un approvisionnement sûr en médicaments pourrait contribuer à réduire le flux de ce qu’elle appelle des « déchets contaminés ».

« C’est la roulette russe à chaque fois qu’ils achètent de la drogue parce qu’ils ne savent pas ce qu’il y a dedans », dit-elle. « Si vous envisagez d’utiliser, utilisez au moins quelque chose dont quelqu’un peut soutenir la pharmacologie. »

Le ministère de la Santé de la Saskatchewan affirme qu’il se concentre sur le traitement et le rétablissement.

« Le gouvernement de la Saskatchewan n’envisage pas de fournir des drogues illicites par le biais du système de santé public », a écrit un porte-parole.

Selon le communiqué, la province continuera connecter les personnes qui ont eu des surdoses avec de l’aide et élargira les espaces de traitement des dépendances à l’avenir.

Les stigmates peuvent empêcher les parents de demander de l’aide

Barb Fornssler, professeure adjointe à l’École de santé publique de l’Université de la Saskatchewan, affirme que se concentrer uniquement sur la sobriété renforce la stigmatisation, qui empêche les gens d’accéder à l’aide.

Comme Selby, Fornssler souhaite voir des services complets, mais elle s’inquiète des systèmes existants qui surveillent les familles et appréhendent trop les enfants.

« Les personnes qui consomment des substances aiment beaucoup leurs enfants. Elles ne cherchent pas du tout à leur faire du mal. En fait, j’ai constaté le contraire dans mon travail : elles essaient de donner la priorité au bien-être de leurs enfants et de s’assurer qu’ils sont en sécurité », a-t-elle déclaré.

« Malheureusement, cela ne fonctionne pas toujours lorsqu’une famille n’est pas correctement soutenue par des services supplémentaires. »

Depuis le décès de Madison, Donkervoort dit qu’elle a essayé d’envoyer des courriels aux représentants provinciaux et fédéraux pour les sensibiliser à la crise des opioïdes.

« J’ai réalisé que tout ce que je pouvais faire, c’est peut-être essayer d’aider une autre famille à ne pas avoir à vivre ce que ma famille vient de vivre », a-t-elle déclaré.

Donkervoort vit en Nouvelle-Écosse, mais elle s’est rendue à Saskatoon le 6 août.

Au lieu d’organiser une fête pour sa petite-fille, elle a passé ce qui aurait été le deuxième anniversaire de Madison sur sa tombe.