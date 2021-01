Cette famille reste ensemble et crée des enregistrements ensemble. La famille D’Cruz, composée de 12 frères et sœurs, a atteint les records du monde Guinness après que leur âge combiné atteigne 1042 ans et 315 jours. Les frères et sœurs comprennent neuf sœurs et trois frères, âgés de 75 à 97 ans.

Selon le Guinness World Records, c’est une couvée avec l’âge combiné le plus élevé de tous les 12 frères et sœurs vivants. Genia Carterm est la plus jeune sœur de la famille née à Karachi, au Pakistan. Les frères et sœurs ne partagent pas la même résidence, mais forment un groupe très uni. La famille, qui a déménagé aux États-Unis, au Canada et en Suisse, se réunit au moins trois fois par an en vacances.

Selon un rapport dans CTVNews.ca, cette année, alors que la pandémie aurait pu perturber le rituel de réunion de la famille, ils continuent à prier le chapelet ensemble au cours d’appels vidéo quotidiens. Chaque jour, ils se retrouvent tous sur Zoom pour parler de leurs journées et de leurs souvenirs précieux.

Joyce Desouza, 91 ans, a déclaré qu’ils étaient fiers car tous les frères et sœurs sont toujours en vie et le prix est le plus grand moment fort de leur vie. Teresa, 80 ans, a révélé qu’ils s’étaient beaucoup rapprochés depuis qu’ils avaient commencé leurs réunions Zoom prévues.

Avant d’émigrer au Canada, Genia D’Cruz Carter et sa famille étaient au Pakistan, où ils ont tous grandi. Le frère aîné de la famille D’Cruz a d’abord déménagé au Canada pour travailler et recueillir des fonds.

Carter, qui vit à London, en Ontario, a déclaré au portail que tout le monde était enthousiaste après avoir remporté le titre. Elle a dit que ses frères et sœurs aînés étaient en bonne santé. Carter, que l’on appelle le bébé de la famille, a été surpris de constater que Guinness Records compte quelque chose comme ça. «Je ne me souviens pas qu’aucun d’entre nous ne se soit jamais disputé. Nous sommes tous très proches. Nous ferions n’importe quoi les uns pour les autres », a-t-elle déclaré.

La mère des frères et sœurs, Cecilia, est décédée à l’âge de 66 ans. Elle a donné naissance aux 12 enfants en l’espace de 22 ans. Francesca, âgée de 84 ans, se souvenait le plus de la façon dont leur mère s’occupait d’eux. La famille ne court jamais

hors de sujets à discuter et avec les appels quotidiens Zoom tous les matins, ils voulaient rappeler aux autres que leurs êtres chers n’étaient qu’à un coup de fil.

Plus tôt ce mois-ci, Doreen Lewis, 97 ans, et ses onze frères et sœurs plus jeunes ont atteint le Guinness World Records pour être la famille la plus âgée du monde.