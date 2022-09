Cette famille a été déchirée à Kaboul. Un an plus tard, ils ne sont toujours pas remis ensemble

“Je ne savais pas comment retourner à l’aéroport”, a déclaré Masi. “Ce n’était pas facile pour moi.”

Lorsque lui et son père, Ahmad Wali Stanekzai, sont arrivés à l’aéroport international de Kaboul en avril, ils ont été inondés de mauvais souvenirs de huit mois auparavant, lorsque toute la famille s’était jointe à la foule dans une tentative désespérée de quitter l’Afghanistan après la chute de la capitale. talibans.

Puis il y a eu l’explosion — un attentat-suicide de l’EIIL-K. La famille a été séparée dans le chaos. Sa mère a été tuée; lui et son père ont été séparés de ses deux jeunes frères et sœurs, qui ont été blessés.

Aujourd’hui, plus de quatre mois après son arrivée au Qatar en provenance d’Afghanistan, et plus d’un an après cette attaque meurtrière, la famille n’est toujours pas réunie.

“Je me sens tellement bouleversé quand je me souviens de la façon dont nous nous sommes séparés et avons perdu notre mère”, a déclaré Masi.

“J’ai vécu le pire traumatisme en tant qu’enfant”, a-t-il déclaré à CNN par SMS. “J’ai besoin de ma liberté. Je veux retrouver mon frère et ma sœur. Je veux vivre dans ma maison avec le reste de ma famille.”

Le reste de sa famille vit en Virginie. Ses frères et sœurs, Faisal, 14 ans, et Mina, 8 ans, ont finalement été pris en charge par leur tante Ferishta Stanekzai après avoir été séparés de leurs parents lors de l’explosion d’août dernier. Mina et Faisal, avec un voisin, se sont rendus à l’aéroport et dans un avion pour l’Allemagne, où ils ont été soignés pour leurs blessures à l’hôpital de Landstuhl avant de venir aux États-Unis, où ils ont également été soignés au centre médical Walter Reed à l’extérieur de Washington. , CC.

L’année dernière, et le mois dernier en particulier, ont été difficiles pour la famille en Virginie, a déclaré Ferishta.

Les deux enfants travaillent toujours à travers le traumatisme qu’ils ont vécu. Mina fait régulièrement des cauchemars, des crises de colère et a parfois supplié d’aller au Qatar pour être avec son père et son frère, a déclaré sa tante à CNN.

“Parfois, elle pose beaucoup de questions sur sa mère – pourquoi elle a été tuée et pourquoi personne ne l’a aidée”, a déclaré Ferishta.

Cela a également été difficile pour Ferishta, car elle s’occupe de son neveu et de sa nièce, s’occupe à la fois de leur cas de tutelle et de celui de son frère et d’un autre neveu, et travaille également à son travail normal.

“Gérer tout cela, tout devient si difficile pour moi et jour après jour, cela devient si difficile à gérer”, a-t-elle déclaré.

“Comme du jour au lendemain, je suis devenue une mère célibataire sans savoir comment inscrire les enfants à l’école. Tout cela a été comme une nouvelle expérience pour moi”, a ajouté Ferishta.

Mina, qui est en troisième année, a déclaré à CNN qu’elle aimait l’école. Sa matière préférée est l’éducation physique. Elle aime “sauter et courir”, et le médecin lui a dit que sa jambe – qui a été blessée lors de l’attaque de Kaboul – va bien, mais parfois ça fait mal, a-t-elle dit.

Les membres de la famille parlent tous les jours. Mina dit à son frère aîné et à son père qu’elle les aime. Masi entend parler de leur école. Il a dit que cela le rend heureux de les voir dans leurs uniformes scolaires.

“J’espère que je pourrai aussi bientôt porter un uniforme scolaire”, a déclaré Masi à CNN.

Ferishta a déclaré qu’elle souhaitait voir le gouvernement américain travailler plus rapidement pour traiter les cas, et qu’elle et sa famille n’avaient pas obtenu de réponses claires sur les raisons pour lesquelles son frère et son neveu n’avaient pas encore pu venir aux États-Unis. Elle et le lieutenant-général à la retraite de l’armée de l’air John Bradley, qui dirige la Lamia Afghan Foundation et travaille avec la famille, ont tous deux déclaré à CNN qu’Ahmad Wali et Masi avaient rempli des formulaires et avaient passé des entretiens et des examens médicaux.

“Ils ont juste été laissés seuls et n’ont jamais reçu beaucoup d’informations”, a déclaré Bradley.

“La famille doit être réunie. Aucun d’entre nous ne penserait qu’il soit approprié de séparer les gens pendant un an, des parents quand ils sont de jeunes enfants”, a déclaré Bradley.