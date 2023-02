Cette expérience de crash révèle le siège le plus sûr dans un avion

Pour assurer la sécurité des passagers, les avions commerciaux sont soumis à une série de tests et de contrôles de qualité avant d’être approuvés pour être utilisés à grande échelle. Ces tests sont utilisés pour découvrir les défauts structurels et de conception de l’avion qui doivent être corrigés pour garantir l’expérience de vol la plus sûre pour les personnes à bord.

Les accidents d’avion sont des événements malheureux et chaque année, nous entendons des nouvelles de l’un ou l’autre accident d’avion qui a lieu entraînant la perte de plusieurs vies. Le plus récent auquel nous pouvons immédiatement penser est l’accident d’avion de Yeti Airlines au Népal, qui a tué le mois dernier les 72 personnes à bord.

Une étude a été menée en 2012 par une équipe internationale de scientifiques pour savoir quelles places à bord auraient les meilleures chances de survie. Pour ce faire, un Boeing 727 de 170 places entièrement fonctionnel a été délibérément écrasé dans un désert pour enquêter sur l’accident d’avion et son impact.

La vieille vidéo de l’expérience de crash fait à nouveau le tour d’Internet. La vidéo montre l’accident d’avion dans le désert suivi d’experts traversant la cabine de l’avion pour enquêter sur les dommages.

L’atterrissage forcé d’un avion pour mener à bien l’expérience s’accompagne de son propre ensemble de problèmes et d’autorisations. Cette expérience a suscité une grande controverse aux États-Unis, le gouvernement lui ayant refusé l’autorisation. L’expérience d’atterrissage forcé a finalement obtenu l’autorisation du gouvernement mexicain qui a insisté pour qu’un pilote humain soit dans le cockpit jusqu’à ce que le vol passe au-dessus de zones peuplées. Par conséquent, le capitaine Jim Bob Slocum a fait voler l’avion au-delà des zones peuplées et l’a laissé à l’aide d’un parachute quelques minutes avant qu’il ne soit écrasé à distance au sol à 140 miles par heure (225 km) par un autre pilote.

Le test a révélé que l’endroit le plus sûr pour s’asseoir dans un avion en cas de crash est dans les sièges du milieu près de l’arrière de l’avion. Selon les experts, si des passagers avaient été à bord, la posture de contreventement aurait très probablement évité des dommages à la tête et à la colonne vertébrale. Il a en outre déclaré que l’évacuation aurait été difficile pour les passagers et l’équipage puisque des parties de l’avion avaient été projetées dans la cabine après l’accident.

