Cette étape créera un effet d’entraînement en offrant un accès égal à tous : Ranveer Singh sur la langue des signes indienne (ISL) en cours d’introduction dans les écoles | Nouvelles des gens

New Delhi : Le gouvernement indien a annoncé que la langue des signes indienne (ISL) sera enseignée en tant que matière dans les écoles ! Le Premier ministre Narendra Modi a déclaré que l’ISL sera désormais introduit dans le système éducatif du pays en tant que matière dans les écoles en Inde, ce qui signifie que les étudiants peuvent désormais choisir de l’étudier.

Il a déclaré que cela favoriserait l’ISL et aiderait plus de 3 lakhs de personnes handicapées dans le pays, qui dépendent actuellement de la langue des signes pour l’apprentissage. Cette décision a été reçue avec une réponse écrasante à travers le pays.

Exprimant ses pensées en mouvement, l’acteur Ranveer Singh a déclaré : « Pour la première fois, La langue des signes indienne (ISL) a reçu le statut de langue et je suis fier que mon pays ait fait un pas si progressif vers la promotion de l’inclusivité. Cela profitera énormément à des dizaines de personnes et marquera un changement monumental en ce qui concerne leurs droits. Cette étape créera un effet d’entraînement en leur offrant un accès égal et permettra à la communauté de conquérir le monde. »

Il a ajouté: « Le fait que les étudiants puissent apprendre l’ISL en tant que langue aidera peut-être à éliminer les tabous de la société envers les citoyens sourds de notre pays. Je dirais qu’il était grand temps que cela se produise. Chez IncInk Records, nous avons essayé de notre mieux pour sensibiliser le plus grand nombre à l’importance que l’ISL soit déclarée langue reconnue en soutenant la pétition et les vidéoclips ISL pour que la communauté sourde et malentendante se sente plus inclusive.

Il y a quelque temps, Ranveer Singh a exhorté les autorités à considérer et à déclarer la langue des signes indienne (ISL) comme la 23e langue officielle de l’Inde. Il a récemment signé une pétition visant à faire connaître cette cause.

Le label indépendant de Ranveer, IncInk, qu’il a formé avec Navzar Eranee, a également publié des clips musicaux en langue des signes – le seul label à avoir initié cette étape progressive.

L’acteur remercie les citoyens du pays d’avoir constamment sensibilisé cette question importante. « Nous sommes ravis que le gouvernement ait adopté une position aussi importante et positive. Je remercie tous les citoyens du pays qui ont participé à la signature de la pétition pour exhorter le gouvernement à déclarer l’ISL une langue reconnue. Ils ont tous participé à leur C’est un bon début pour aborder les problèmes concernant la communauté sourde et nous continuerons à travailler pour sensibiliser autant que possible dans les jours à venir », a-t-il ajouté.

Son partenaire dans la cause, Navzar, a déclaré : « Nous avons lancé IncInk pour créer de l’art qui nous inspire, et avec notre chanson Vartalap, nous avons eu l’opportunité de nous sentir au-delà de nos sens et avons fait le premier pas pour inclure la communauté des Sourds dans notre voyage. Nous ont rapidement été informés de leurs luttes et ont utilisé notre plate-forme pour partager leur simple demande, de déclarer la langue des signes indienne une langue reconnue dans le pays. »

Il a en outre déclaré: « L’engagement du gouvernement d’inclure l’ISL dans l’éducation indienne est une étape vers la réalisation de cette demande et nous exprimons notre gratitude à tous ceux qui ont contribué à rendre cette première étape possible. IncInk continue de promettre notre soutien pour rendre notre art et tous les privilèges que la population entendante reçoit accessible à la communauté sourde. »